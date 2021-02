CARTA AL DIRECTOR/ Ayudas Releo Plus ¿2019?

Belén Rubio incide en esta carta al director en el criterio utilizado por la Consejería de Educación para participar en el programa de gratuidad de libros de texto "Releo Plus". El criterio se basa en 2019, pero el 2020, con la pandemia de telón de fondo, ha cambiado la situación económica de muchas familias.

Hace tiempo que venimos observando como algunas leyes y reglamentos de esta consejería, lejos de ayudar a la familia, le perjudican. Hoy sólo me voy a centrar en el tema de las ayudas,en las becas y en la adquisición de libros (Releo Plus). Lo complicado para muchas familias es superar los requisitos establecidos para cada caso.

La consejería de Educación acaba de publicar en el BOCYL la Orden EDU/55/2021 por la que se convoca la participación en el Programa de gratuidad de libros de texto "RELEO PLUS" y las ayudas en él contenidas, cofinanciadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, para el curso escolar 2021/2022.

En dicha orden se establece la concesión directa de ayudas en especie o dinerarias, dirigidas a todo el alumnado que curse educación primaria o educación secundaria obligatoria en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León y cuya renta de la unidad familiar en el año 2019 no supere en 2,65 veces el IPREM en 2020, es decir 19.926,91 €.

Sí, todos hemos leído bien, el año que nuestra Consejería elije para determinar si una familia necesita o no esa ayuda es el año 2019, por lo visto siempre ha sido así, dos años antes del curso que se va a iniciar. Pero este año llama mucho más la atención porque el año 2020 ha sido letal para muchas familias, que han perdido sus trabajos, sus ahorros e incluso su salud. ¿Qué tiene que ver la situación actual con lo que pasó hace dos años? Es hora de retocar esas Órdenes, que cada año son un “copia y pega”. No es creíble que el objetivo de este programa RELEO PLUS sea ayudar a las familias en dificultades mientras no se analice la situación real de cada familia.

Los datos económicos, en cualquier tipo de ayuda deben ser los más próximos, los más fiables y los más reales. La declaración de la Renta estará finalizada el 30 de Junio de 2021 y en ese momento ya se dispondrá de la situación de cada familia en 2020, mucho más real. Seguro que existen, además de la declaración anual, otros mecanismos para determinar las rentas percibidas durante el año anterior, aún antes de realizar dicha declaración.

Creo que es cuestión de voluntad y de tener claro el objetivo de estas ayudas. Lo importante es tener en cuenta la situación real de esa familia, no sólo económica, en una fecha más próxima, y en esto hay que trabajar porque, incluso puede haber familias que en el año 2020 hayan tenido mejor situación económica y no precisen de esa ayuda, pero si el año de referencia tomado es el 2019, habrá muchas injusticias y las ayudas no llegarán a los que realmente lo necesitan, como en muchas otras ocasiones.

Este mismo argumento se puede trasladar al tema de las becas, aunque los requisitos establecidos en este caso son más complicados de entender y de explicar. Hay que tener en cuenta una serie de porcentajes y muchas de las becas que se deniegan, curiosamente, no es por exceder el nivel de renta, es por superar una de las tres reglas, concretamente, por superar la Regla de los Rendimientos de Capital Mobiliario e incrementos patrimoniales, el límite es tan bajo, que el cobro de un interés por un rescate, un pequeño premio... puede hacer que no se cumplan los requisitos.

Supongo que todos los que trabajan con estas ayudas, ven muy claro que esta regla es desproporcionada, pero al parecer, no interesa que sea modificada.

Lamentablemente, la situación de las familias no va a mejorar en mucho tiempo, sería un buen gesto que ambas consejeras, Doña María del Rocío Lucas Navas (Consejera de Educación) y Doña Mª Isabel Blanco Llamas (Consejera de Familia) trataran de solventar estas injusticias que se generan en las concesión de ayudas, y revisen los requisitos.

En esta comunidad no todo el mundo es funcionario, es decir, la situación económica del país o de la región afecta directamente a sus economías, la mayor parte de las familias son autónomos y trabajadores y sus impuestos son los que permiten a las administraciones prestar servicios y sobrevivir.

Una de las competencias de la Consejería de Familia es el impulso de las actuaciones que favorezcan la promoción de las familias en todas las esferas de la sociedad y la coordinación de las políticas de familia en todos los ámbitos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y uno de esos ámbitos es el de la Educación.

Familia y Educación van siempre unidas y las familias lo sabemos muy bien. Confiamos en que ambas consejerías se pongan a trabajar en esta línea y corrijan esas normas tan desfasadas porque dada la situación económica y de pandemia actual, más que igualdad generan desigualdades e injusticias.

Fdo: Belén Rubio