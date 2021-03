CARTA AL DIRECTOR/ Los peatones

Ángel Coronado incide en esta carta al director en la conveniencia de pactar la hoja de ruta del expediente del Cerro de los Moros en el Consejo Sectorial de Urbanismo anunciado pero sin fecha para su celebración.

Si fuese posible aconsejar a un alcalde al que se aprecia, no siendo uno sino simple ciudadano de a pie o peatonalizado, le diría que bien podría pensar, en ocasiones, desdoblándose a sí mismo en ejercicio de sana democracia, bien podría pensar en peatonalizar esa parte de uno mismo que todos logramos ver, aún a costa de mirarnos al espejo, como dicen que hacía la madrastra de Blancanieves en el cuento y, más en serio, como el propio Lewis Carol dijo a través del personaje ficticio al que llamó Alicia. Cuentos, solo cuentos, pero atentos como nadie a la pura realidad.

Y ya peatonalizado de tal manera (las ocasiones las pintan calvas) entrase al consejo sectorial de urbanismo (csu) como cualquiera, que no de la mano de su asesor jurídico independiente (aji) y con su hoja de ruta (hr) ya hecha.

Si fuese posible adivinar las ventajas de hacerlo así, diría que la primera sería haber aprovechado la ocasión de disolver sospechas que de otra manera solo pueden aumentan. La segunda sería la misma pero dicha de otra forma: poder taparle la boca a cualquiera que dudase de su mandato, pero no con el bastón de mando municipal y a bastonazos, sino con el simple y llano poder de la razón. Y tercero, lo mismo pero dicho de una nueva y tercera forma, estaríamos ante un Consejo Sectorial de Urbanismo (CSU) mayúsculo del que saldría un Asesor Jurídico Independiente (AJI) verdadero y una Hoja de Ruta (HR) como Dios y la Democracia mandan.

Como no es posible hacerlo tal cual se dice, me conformo repitiendo desde aquí que, tanto como los peatones aconsejamos hacer lo que antecede a toda magistratura de la Administración y del Estado, desde la superior hasta la más cercana a la misma gente peatona, lo hacemos también ahora y en Soria con respecto a nuestro alcalde, que a todo magistrado o administrador no solo basta ser como debe (contamos con ello), sino también parecerlo. Y añado, la única forma posible de pedir ese voto de confianza que anda por ahí revoloteando.

Fdo: Ángel Coronado