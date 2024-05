Vox rechaza centro de refugiados en Soria por generar inseguridad

Viernes, 24 Mayo 2024 20:53

El líder de Vox en Castilla y León y vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha rechazado esta tarde en Soria la construcción del centro de refugiados en el barrio de Los Royales por generar inseguridad.

“Los ciudadanos se han cansado del buenismo en materia migratoria”, ha asegurado García-Gallardo, quien ha abogado por una inmigración ordenada, fronteras más seguras y un modelo “inteligente” porque la despoblación “no se va a resolver con inmigrantes”.

García-Gallardo ha mostrado su oposición a la construcción de la instalación, que prevé acoger a 200 personas, “porque en todos los lugares donde se ha construido un centro de estas características han aumentado los índices de inseguridad y de delincuencia”.

Asimismo, ha cuestionado la actividad de las organizaciones que “amparadas en la trampa legal de la ley de asilo, colaboran con las mafias del tráfico ilegal de seres humanos”.

El líder de Vox se refería al hecho de que la presentación de una solicitud de asilo paraliza cualquier orden de expulsión hasta que se resuelva, incluso si no existen razones de peso para considerar que la persona pueda merecer la consideración de refugiado.

“Soria tiene un problema gravísimo de despoblación, pero eso no lo vamos a solucionar con personas que a veces no vienen a trabajar, que no se adaptan a nuestra cultura, y que, desde luego, no están atendiendo los puestos de trabajo vacantes que hay en la provincia de Soria”, ha señalado el vicepresidente de la Junta de Castilla y León.

En este sentido, ha insistido en que Vox apuesta por una inmigración legal y ordenada “que venga a adaptarse a nuestra cultura y que respete a nuestras mujeres”.

La jornada se ha iniciado esta tarde con una visita a la planta de biogás de Redexis en Almazán, “en defensa de la soberanía energética” y a favor de las distintas modalidades de producción de energía.

Pero García-Gallardo no ha dejado pasar la ocasión de referirse al impacto negativo que en el sector primario han tenido la Agenda Verde europea y la Agenda 2030, medidas que han sido apoyadas conjuntamente en Bruselas por PP y PSOE “que han mantenido una gran coalición en Europa”.

“La Agenda 2030 es una aceleradora del proceso de despoblación”, ha explicado, por el impacto negativo que tiene en las zonas rurales.

Por ello, ha asegurado que la ministra de Transición Ecológica, y ahora candidata socialista a las europeas, Teresa Ribera, “es responsable de la ruina del campo español”.

Frente a todo ello, ha apuntado que Vox apuesta por proyectos que sean viables y que generen riqueza, y por combatir la despoblación con medidas de apoyo a la natalidad y a la familia.

García-Gallardo ha resaltado que su partido ha estado defendiendo en solitario que la Agenda 2030 generaba efectos perversos “pero las movilizaciones de agricultores y ganaderos han servido para abrir los ojos de la ciudadanía. Como muchas personas han abierto los ojos y se han cansado del buenismo en materia migratoria”.

Por ello ha confiado en que las formaciones que han sido coherentes en estas materias serán premiadas por unos ciudadanos “que se han cansado de estafas electorales”.