Vázquez (Vox): "El mayor enemigo de la mujer del siglo XXI es la idelogoía de género"

Sábado, 22 Febrero 2025 08:58

El Portavoz Nacional sobre Interior, Seguridad e Inmigración, Samuel Vázquez, ha alertado del notable incremento de la criminalidad en la etapa del Gobierno de Sánchez, por la llegada de miles de inmigrantes ilegales. Y ha apuntado que el mayor enemigo de la mujer del siglo XXI es la ideología de género.

Vázquez ha participado ayer en un debate sobre inmigración ilegal en Soria y en España en el Centro Cultural Gaya Nuño junto al presidente de Vox Soria, Mariano Olalla, y a Fernando Castillo, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Soria.

Vázquez, que es policía nacional y presidente de la Asociación una Policía para el Siglo XXI, ha denunciado el incremento de la inmigración ilegal en España, “que nada tienen que ver con los fenómenos migratorios clásicos, que suelen ser positivos para un país”-

Graduado en Criminología por la Universidad de Salamanca, ha señalado que ha estudiado los datos de Soria antes del debate y ha constatado que se han cuadruplicado los homicidios con el Gobierno de Sánchez.

Así ha apuntado que el año 2017 no hubo ningún homicidio en Soria y ha habido cuatro el año pasado, ninguno consumado gracias a que la ciencia médica de respuesta rápida avanza.

Además ha señalado que se han duplicado en Soria los delitos por palizas tumultuarias y lesiones y “como siempre la mujer se lleva la peor parte, porque se han triplicado los delitos contra la libertad sexual desde 2017”.

Vázquez ha manifestado que, ante estas cifras, la respuesta de PP y PSOE será que Soria todavía está por debajo de la media, “y es verdad”, y no harán nada.

“Vox no es ni el PP ni el PSOE. Nosotros no queremos que llegue el escenario de otras comunidades y otras provincias. Queremos pararlo antes. Nosotros no queremos detener violadores, queremos que no haya violadores y para ello hay que poner remedio antes de que todo se esropee y la criminalidad avance más”, ha manifestado.

Vázquez, que ha realizado diversos estudios de modelos policiales comparados y escrito varios libros sobre seguridad ciudadana, ha asegurado que la peor parte se la lleva la mujer, tras el enésimo escándalo de un líder de izquierdas –Juan Carlos Monedero-

“La mayor amenaza para la mujer en el siglo XXI tiene tres nombres: PSOE, Podemos y Sumar. El número 2 del PSOE buscaba sus mujeres de compañía en un catálogo de prostitución –por José Luis Ábalos-, el de Sumar está imputado por agresión sexual –por Iñigo Errejón- y el de Podemos –Monedero- tiene comportamientos como mínimo antisociales, machistas y créemos que también delictivos”, ha señalado.

Vázquez ha recordado que estos “tipos” son los que querían ir a los colegios “de nuestros hijos” a dar charlas de educación sexual.

“Lo peor es que dentro de su propio partido las líderes feministas lo esconden y ocultan. Y solo hablan de ello y lo condenan cuando salta a la prensa. El mayor enemigo de la mujer del siglo XXI es la ideología de género y lo que han hecho con ella: construir alrededor de un drama, un negocio político y económico”, ha denunciado.

Como solución a estos problemas de agresiones sexuales a las mujeres, Vázquez ha señalado que en el corredor del Mediterráneo y el País Vasco es donde más han subido este tipo de delitos.

“Si introduces en España a miles de personas que antes de entrar lo primero que hacen es romper el pasaporte y no sabes nada de ellos. Si Vox gobierna vamos a hacer batidas, crearemos grupos de delincuencia urbana por todo el territorio nacional. Hay miles de personas por España deambulando por las calles con decenas de antecedentes. Y vamos a buscarlo”, ha avanzado.