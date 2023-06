TRIBUNA / Trascendente a la temporalidad

Viernes, 30 Junio 2023 07:17

La periodista Leticia Escardó recuerda en esta tribuna de opinión la figura de Clemente Sáenz, que continúa siendo, medio siglo después de su muerte, un profesor ejemplar y una de las figuras más singulares de la ciencia española.

Tal día como hoy, 30 de junio, de hace 50 años, Clemente Sáenz entregó su alma a Dios. Era aquel un sorianísimo Domingo de Calderas. Si suben por la zona de la plaza de toros de Soria, verán a la derecha la calle “Clemente Sáenz”, alguien preguntará ¿quién fue?

Don Clemente, medio siglo después de su muerte continúa siendo un profesor ejemplar. Ejemplar en el sentido que ofrece Diego Catalán al prologar en 1982 una reedición del ensayo Los Españoles en la Historia de Ramón Menéndez Pidal, su abuelo. “Este texto publicado por primera vez hace treinta y cinco años, en la España de 1947, obliga a comentarlo como objeto “histórico” a la vez que “ejemplar” (trascendente a su temporalidad)”.

Ser ejemplar es ser trascendente a su temporalidad. Aunque esta acepción de ejemplar no la recoge el Diccionario de la Real Academia, ni el María Moliner, es un concepto correcto y exacto sobre lo que es ser ejemplar. Porque la temporalidad es nuestra coraza más conflictiva ante la vida y ante su final. Trascenderla es difícil, pero posible. Para que una vida personal sea ejemplar en este sentido, basta con preguntar ¿Qué queda tras su muerte de lo que esa persona en vida se propuso y fue?

En el caso de Clemente Sáenz Garcia, 50 años después de su muerte, continúa siendo profesor para centeneres de niños zaragozanos que llegan al conocimiento de la historia geológica de su tierra gracias al esfuerzo que don Clemente realizó hace un siglo, al redactar un buen informe. Y gracias al esfuerzo de otro profesor Jesús Martín, al implementar en Villanueva de Huerga un aula de Geología y Naturaleza convertida en museo Clemente Sáenz, adonde llegan los niños y los no tan niños en busca de los Dinosauros zaragozanos.

Clemente Sáenz García nació en Soria en 1897. Estudió en su Instituto, donde fue alumno de Antonio Machado. En 1921 se licenció como Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Dirigió el servicio de obras de la Diputación Provincial de Soria, redactando el Plan de caminos vecinales de la provincia. En 1926 se hizo cargo del servicio geológico de la recién creada Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro y dirigió las obras del pantano de cabecera de la cuenca. Desde 1930 fue profesor de Geografía Física y Geología de la Escuela de Caminos. En 1961 fue elegido miembro de la Real Academia de Ciencias para suplir la vacante de Gregorio Marañón. Perteneció al Consejo de Obras Públicas, donde presidía la sección de Obras Hidráulicas. En 1956 fue Presidente de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Académico correspondiente de la Academia de Ciencias de Zaragoza desde 1968. Gran Cruz del Mérito Civil y Gran Cruz de Alfonso X El Sabio. Vicepresidente de la Real Sociedad Geográfica y vocal del Comité Español de Grandes Presas. Miembro fundador del Centro de Estudios Sorianos, del que fue presidente desde 1964.

Escritor fecundo, la relación de sus publicaciones abarca temas de Geología, Matemática, Arqueología e Historia, pero su obra inédita es aún más extensa que la publicada. Cabe destacar su diario personal, su archivo fotográfico con más de 10.000 fotografías de temas geológicos o su colección de poliedros, inventados y construidos por él mismo.

Hace veinte años escribía en la revista Ambienta (mayo 2003) María del Mar Merino: ”Se cumplen ahora treinta años del fallecimiento de una de las personalidades más singulares de nuestra ciencia: Don Clemente Sáenz García, ingeniero, geólogo, matemático, paleontólogo, historiador y maestro de ingenieros durante cuatro décadas en la Escuela de Caminos de Madrid, donde ejerció su Cátedra de Geología formando a numerosas promociones de ingenieros, que hoy le recuerdan con enorme cariño y admiración”.

El lema de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales reza: Observación y Cálculo. Al ingresar CSG en 1963, encarnaba estas dos virtudes más la generosidad leyendo su discurso, todo un libro en potencia: “La Estructura de los Espacios Racionales y sus Consecuencias Cristalomorficas”, todo un nuevo espacio para la investigación.

Aunque la mejor lección de Clemente Sáenz García, fue la última. Padeció esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa que produce parálisis progresiva. Cuando ya no tenía más movimiento voluntario que un leve parpadear, una mano amiga pasaba lentamente el dedo por encima de un cartón con el abecedario escrito, mirando muy fijamente a los ojos del enfermo, para ver cuándo cerraba el párpado. Señal de que era la letra seleccionada. Así, letra a letra, escribió sus últimos artículos. No se quejó nunca. De nada. Su conformidad con la voluntad de Dios era tal, que no pedía oraciones para mejorar su salud. Porque es en la adversidad cuando nos definimos como persona. Su última palabra así descrita, antes de atravesar el umbral de la esperanza, fue continuará.

Jesús Marín escribe en Dinosarios Paleontológicos (Noviembre 2020) “Peralta de la Sal es un municipio oscense desde el que podemos visitar un yacimiento paleontológico extraordinario: la Playa fósil. Un espectacular afloramiento vertical cubierto de ripples (estructuras sedimentarias de corrientes) que se formaron en el periodo Oligoceno inferior, hace unos 30 millones de años. En él apreciamos varios rastros de icnitas, o huellas fósiles, de aves con una conservación excepcional. Este yacimiento fue descubierto por el ingeniero geólogo soriano Clemente Sáenz García en 1926 cuando trabajaba para la Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro”.

La mano de CSG está fotografiada sobre las huellas fósiles de la playa. “Si vosotros no habláis, hablarán las piedras” y han hablado.

Si un escrito de hace cien años, ya sea libro o artículo o informe o discurso académico, continua impulsando acciones educativas en el presente, quien escribió aquellas ideas trasciende la temporalidad del siglo y se adentra en el mundo ejemplar. Cabalga don Clemente, profesor ejemplar.

Fdo: Leticia Escardó