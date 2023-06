Soria ¡Ya! urge Ley de Lucha contra la Despoblación

Martes, 27 Junio 2023 20:42

Soria ¡YA! ha realizado sus últimas preguntas parlamentarias antes del parón estival de las Cortes de Castilla y León. En una de ellas ha urgido al presidente de la Junta a elaborar la Ley de Lucha contra la Despoblación.

Los procuradores Ángel Ceña y Juan Antonio Palomar han realizado sendas cuestiones en la sesión del Pleno celebrado hoy.

La primera ha ido dirigida al presidente de la Junta, Fernández Mañueco.

En ella, el procurador por Soria, Ángel Ceña, ha querido conocer el estado de la elaboración de la ley de lucha contra la despoblación que Fernández Mañueco ya se

comprometió a llevar a cabo en 2019.

“Sus previsiones, cuando convocó el Consejo de Dinamización Demográfica de Castilla y León, era presentar el Proyecto de Ley a estas Cortes en los primeros meses de 2023”, ha recordado a Fernández Mañueco el procurador soriano.

El parlamentario de Soria ¡YA! ha señalado que la despoblación es una de las principales preocupaciones de los castellanos y leoneses en los últimos años.

“Nada menos que un 45,8% de la población lo percibe como la principal amenaza que se cierne sobre Castilla y León” ha destacado Ceña.

En su intervención, el procurador sorianista ha recordado que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, desde 1987 la población de Castilla y León no ha

dejado de bajar. 36 años de descenso poblacional que han acumulado una pérdida de 219.647 habitantes.

“Castilla y León ha perdido el 8,47% de sus habitantes, Soria el 9,14%. Pero España ha crecido un 22,87%”.

Ante estos datos, Soria ¡YA! sostiene que Fernández Mañueco sigue echando balones fuera y usando la táctica del avestruz ante un grave problema,

scudándose en que la despoblación es algo común en otros territorios.

“Que sea un drama que se sufre en otros lugares no es óbice para que la Junta de Castilla y León trabaje en una Ley contra la Despoblación. No quieren o no saben abordar este problema. Y así llevamos 36 años” han señalado en nota de prensa.

Soria ¡YA! ha solicitado a Fernández Mañueco que comience a tramitar una ley que “aborde este problema, que fije criterios para considerar a un municipio, territorio o

provincia como despoblado, que fije una discriminación positiva a favor de los residentes en estos territorios, que permita atraer nuevos pobladores a Soria y a

Castilla y León”.

Para ello, Ceña ha ofrecido la colaboración de Soria ¡YA! para la redacción de una ley “con una visión del problema valiente, amplia y a largo plazo,pero también con el mayor consenso. La situación reclama altura de miras”.

Radiología

En la segunda pregunta de Soria ¡YA!, el procurador Juan Antonio Palomar ha pedido al consejero de Sanidad, Vázquez Ramos, conocer los motivos por los que

el servicio de radiología del Centro de Salud “La Milagrosa”, ya que sólo está disponible de lunes a viernes en horario de mañana.

De esta manera, Soria ¡YA! lleva al Pleno de las Cortes una preocupación trasladada por la ciudadanía por la falta de atención continuada de este servicio en el Centro de Salud Soria Sur por las tardes, durante los fines de semana y los días festivos. Centro de salud que además realiza las urgencias de atención

primaria en la capital.

Esto significa que los pacientes que necesitan una radiografía tienen que ir por las tardes o festivos a las urgencias del hospital de Santa Bárbara. Algo que supone

alargar los tiempos de atención al paciente, la infrautilización del servicio, con el coste económico que supuso su instalación, y además “satura a las urgencias del

Santa Bárbara” ha señalado el procurador soriano, que ha recordado que “a excepción de la Zona Básica de Salud de El Burgo de Osma, los pacientes del

resto de zonas de la provincia tienen que desplazarse al servicio de radiología de La Milagrosa y del hospital de Santa Bárbara”.

Para Soria ¡YA! el consejero de Sanidad, Vázquez Ramos, hace oídos sordos ante las peticiones y quejas de los pacientes sorianos. Para los sorianistas es

preocupante que se llame “victimistas” a quienes protestan ante los retrasos en la reforma del Hospital de Santa Bárbara, las obras de los centros de salud pendientes, el cierre de consultorios rurales, la situación de incertidumbre del Hospital del Mirón o el retraso de casi 20 años en la instalación de la unidad de

radioterapia en Soria.