TRIBUNA / SOS Soria

Lunes, 23 Octubre 2023 08:14

Mario González incide en este artículo de opinión sobre uno de los debates que lo inundan todo en la actualidad como el cambio climático. Y discrepa de los que pregonan un apocalipsis inminente si no cambiamos de estilos de vida.

El cambio climático ha existido y existirá siempre porque los equilibrios del planeta Tierra son dinámicos. No obstante, dichos cambios están siendo aprovechados, ahora, por algunos para granjearse subvenciones y por muchos gobiernos para seguir embridando a sus ciudadanos dentro de la corriente autoritaria que recorre el Mundo Libre. Han creado una nueva religión que culpa en exclusiva al hombre –por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa- de una inexistente ‘emergencia climática’. La PPSOE se ofrece, no obstante, a salvarnos a cambio de que sacrifiquemos nuestras vidas. En este contexto, la UVA, la JCYL y el CESEFOR –que acaba de recibir una subvención de 700.000€ de la JCYL (EMS, 19.10.23)- presentan un modelo informático, el ‘LIFE SORIA FOREST ADAPT’, con el que quieren fortalecer los bosques frente al cambio climático ya que estiman que, en el horizonte del 2100, el frío y la humedad van a ir a menos y el calor va a ir a más vaticinando, que "en Soria hará más calor que en Zaragoza" y que el haya o el pino silvestre "lo tendrán muy difícil para sobrevivir". Pobrecitos.

Mientras estos tipos nos demuestran lo fácil que resulta dilapidar fondos públicos, los primeros que exprimieron esa ‘teta climática’ abandonan el barco. Así, el doctor Patrick Moore, cofundador de GREENPEACE, denuncia que eso era ya un negocio en los 80 donde la facturación pasaba por "campañas que se centraban más en utilizar el sensacionalismo, la desinformación y el miedo para atraer donaciones" y donde “el ciudadano medio no puede observar y verificar” nada de lo que afirman. Ahora trabaja para “sacar a la luz la desinformación y las mentiras descaradas que se utilizan para asustarnos a nosotros y a nuestros hijos sobre el futuro de la Tierra”, concluyendo con que "el alarmismo climático es 100% falso" y que está comprado ya que, "si desafías la narrativa del consenso sobre el desastre climático serás rechazado", no recibirás subvenciones. ¡Las subvenciones sí que contaminan!

Otro que tal baila es Richard Tol, economista del clima en varias Universidades y experto del IPCC hasta 2014, que ahora asegura que “el cambio climático no representa una amenaza existencial, al menos no para la humanidad … Somos capaces de sobrevivir en climas extremos" por lo que ese apocalipsis inminente solo obedece a que “sus líderes necesitan atraer mucha gente y donaciones porque de ahí obtienen su poder e influencia … el cambio climático encaja bien con la descripción de las emisiones como pecado y las reducciones de emisiones como expiación … el fin está cerca suele ir seguido de un pero sólo yo puedo salvarte”. Una gran mentira en la que "los periodistas también participan: Un titular que dice calor sin precedentes se vende mejor que hemos estado aquí antes" y esa "creencia equivocada en un apocalipsis climático está llevando a la gente al extremismo" y a fijar unos objetivos políticos –que no científicos- que pueden resultar contraproducentes, como la eliminación de las emisiones de CO2 para 2050.

Se conoce que mientras vaya subiendo la temperatura en Soria, en Zaragoza no habrá ninguna variación porque solo así podremos adelantarles (la altura parece que tampoco influirá: 199 m frente a 1.065 m). De esta manera, también Fernando Alonso podrá adelantar a Max Verstappen: cuando éste se pare. ¡Unos fenómenos! A pesar de los muchos cambios que se han dado en la Tierra hasta la fecha (glaciaciones, meteoritos, erupciones volcánicas, etc…), muchísimo más violentos que los actuales, la naturaleza sigue en pie y evoluciona, y eso exactamente es lo que va a seguir ocurriendo. No se trata de salvar el planeta: el planeta se salva solo. Se trata de salvarnos a nosotros mismos, como desde el primer día. ¿Hay que cuidar el planeta? Por supuesto.

Sin embargo, eso no tiene nada que ver con lo que quiere conseguir la PPSOE cuando agita la bandera de la emergencia climática. Para muestra un botón: Carlos Martinez lleva más de 15 años al frente del Ayuntamiento de Soria y la gestión del agua está manga por hombro (ver tribuna ’Necesidad y oportunidad de nueva gestión del agua’ de Fidel Romo y Ricardo Mínguez, EMS 13.10.2023). Siempre se trata de lo mismo: de sacarte la pasta. Y la única emergencia es ¡sacártela cuanto antes mejor!

El progreso es energía y la energía es progreso. Existen energías limpias, seguras y baratas, como la nuclear, que se rechazan sin más, abocándonos a la dependencia energética del exterior, más cara y más contaminante. ¿Por qué? Seguramente para que los políticos puedan comisionar esas importaciones. La UE, España y Soria serán de los sitios desarrollados más limpios del planeta y, sin embargo, el bombardeo mediático con ese SOS el Planeta, SOS Soria, no cesa porque sólo inoculándonos miedos irracionales pueden sacarnos más pasta. Sigan la pista del dinero y encontrarán a la PPSOE. Espabilen que ya van siendo mayorcitos.

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.