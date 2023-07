TRIBUNA / Sin banderas y sin votos para Soria ¡YA!

Lunes, 24 Julio 2023 09:12

Fernando García Aparicio repasa en este artículo de opinión algunos de los errores, a su juicio, que ha cometido Soria ¡Ya! para no conseguir representación en las elecciones generales.

No hay palabras para describir el naufragio político al que nos han llevado apenas una docena de dirigentes, que apropiándose de una marca que no habían creado, buscaron, una vez elegidos procuradores, sin disimulo su interés personal y olvidaron el bien común, el bien de los sorianos.

Y es que el sesgo de cualquier observador vio como las banderas de Soria ¡ya!, iban desapareciendo poco a poco, de balcones y ventanas, de escaparates y coches. Y ello coincidiendo con decisiones personales que a nadie consultaron y desprendiendo sospechosas incoherencias.

En Banderas de nuestros padres, la magnífica película de Clint Eastwood los tres héroes supervivientes que izaron la bandera, fueron retirados de la primera línea para cumplir otras misiones más convenientes en ese momento.

No es que fueran héroes, pero los tres valientes procuradores electos habían encabezado una rebeldía que aplaudimos, defendimos y les otorgamos una confianza sin límites ni contrapartidas y con donaciones que arrojó un resultado que sorprendió en toda España.¡ Vaya goleada a PP y PSOE juntos !.

Pero esa conquista de todos, fue malinterpretada por los procuradores y su pequeño entorno, que se enrocaron, al modo del despreciable político tradicional, en su estatus para fijar sus posiciones personales no queriendo ni escuchar, interpretar y entender el mensaje de los 19.385 votos de las autonómicas.

Con la formación del gobierno regional, poco pintaban en las Cortes y mucho podían haber pintado en las instituciones de Soria, Ayuntamiento y Diputación, que esa sí que es o debería ser la casa común de todos los sorianos y que con Soria ¡ya! hubiera sido posible y ahora no tendríamos este paisaje político tan desolador. Y estaban advertidos mucho más que advertidos.

Y es que, cometieron varios errores.

No explicaron su financiación y donaciones, por lo que los ciudadanos empezamos a interpretar, que la falta de transparencia escondía algún interés y no precisamente para el bien común. Naturalmente la apuesta por diferenciarse de PP y PSOE en el fondo y en la forma, empezaba a ser cuestionada.

No supieron explicar ni quisieron la transformación en partido político. Y algunos les defendimos. Soria ¡YA! partido político, ¡ pues claro que sí ¡, el Mirón de Soria (8.8.2022).

Es el momento que mas banderas se empiezan a retirar. A lo que habría que añadir que en la última manifestación por la sanidad se dirigieron al público desde y como la plataforma, simulando avergonzándose, o escondiéndose de ser partido político.

No presentarse a las elecciones municipales, verdadero y determinante punto de inflexión, ni siquiera intentarlo, despejando el camino a Carlos Martínez al que tanto Soria ¡ya! ha beneficiado a lo largo de los años. La Unión del Pueblo Leonés le había alertado que sin representación municipal ellos hubieran desaparecido. Y así empezaron las mofas de los partidos en busca del mantel y servilleta de tela, mientras los que les habían abandonado, tras el triunfo autonómico, afilaban sus estrategias por si se presentaban a las generales.

Y otro final, pues después de anunciar las candidaturas sin la mínima participación democrática, solicitaron ayuda para la elaboración del programa y voluntarios para poder llenar las mesas de interventores.

La noche electoral se nos ha atragantado a todos, aunque algo se veía venir.

Algo que ellos deberían haber percibido y detectado cuando las donaciones no llegaban como en las autonómicas o los voluntarios interventores escaseaban, aunque ya era tarde.

Y no es justificación que en España haya dos partidos a los que se les vota aunque estén hasta las cejas de corrupción y ahí lo dejo, mientras en cuando cometes el primer error, Ciudadanos, te mandan a casa. Ellos lo sabían y peor si no es así,

La verdad y realidad es que esta docena, de dirigentes buscaron más su ambición personal, fingiendo el interés de todos, y no el bien común.

Y es cierto que el voto presuntamente útil ha funcionado, o que la inutilidad de los pequeños partidos que no han querido diferenciarse de los tradicionales también.

Pero esto no justifica las pérdida de miles de votos en tan escaso tiempo, cuando sus dirigentes apostaban por los dos diputados. De modo que el error es de ellos y solo suyo, pues a pesar de que les dimos toda la confianza y un montón de dinero, nos olvidamos de mandarles unos dodotis políticos para que hubieran madurado.

Y encerrados con un solo juguete, en su mini mundo de esta mini Soria - no llegamos al 0,2% de la población- que no le importa a casi nadie no quisieron ver que no se puede jugar a, ahora soy plataforma, ahora soy partido. Ahora me presento a estas elecciones, ahora a estas no.

Vamos a ver si las banderas de Soria ¡YA! vuelven, de donde no debieron ser descolgadas, o si como ya quedó escrito hace meses, en una sola tacada nos hemos cargado la plataforma y el partido.

