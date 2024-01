TRIBUNA / Repoblación

Lunes, 15 Enero 2024 08:20

Mario González, al hilo de la entrevista al director de El Hueco y la feria Presura, Joaquín Alcalde, incide en el problema de la despoblación en Soria y apunta por dónde pasan las soluciones, incluida la plataforma Soria ¡Ya! y su acción política.

El Mirón de Soria avanzaba, hace unos días, que la próxima edición de PRESURA, la feria para la repoblación de la España rural organizada por ‘El Hueco’, se celebrará en octubre próximo en el Palacio de Cristal de Arganzuela de Madrid con el objetivo de dialogar entre el medio urbano y rural. Y le hacía una entrevista al director de ‘El Hueco’ titulada “Joaquín Alcalde: no hay otra solución que no sea un Pacto de Estado” (EMS, 08.01.2024) en la que, lástima grande, no desarrollaba nada de ese pacto dejándonos con la miel en los labios.

Decía muchas cosas, aunque, a mi modo de ver, deslavazadas, sin estructura ni objetivos claros.

Apuntaba a que “el problema de la despoblación rural no es de dinero” empero pedía que ese “dinero tiene llegar al que vive en el medio rural” mientras lamentaba que al final se quede “en las fotovoltaicas, las eólicas, en las grandes infraestructuras” que no fijan población. Un lío.

Luego afirmaba que “ahora la pelea no está en si tenemos mejor o peor tren a Madrid sino en la gestión de los datos” creyendo poder “aprovechar la carestía de la vida en Madrid y las grandes ciudades, para ofrecer una calidad de vida en los pueblos” ya que con “un parque de vivienda accesible, económico, en los pueblos, estoy seguro que habría mucha gente que vendría a vivir”.

No sé ustedes, pero yo discrepo de este planteamiento. ¿A qué van a venir a Soria? A ver el cielo y leer a Machado. Me temo que no. Lo primero son las infraestructuras, luego los puestos de trabajo y finalmente la población y los servicios. No es conmutativo. Esas Teorías de la Repoblación de Alcalde me temo que solo funcionarían en una Dictadura y aún no estamos por la labor.

Estoy de acuerdo con otras cosas, sobre todo con la conclusión final: “hay que buscar soluciones innovadoras y disyuntivas. No podemos seguir haciendo lo mismo, porque ya sabemos lo que va a pasar”.

Sin embargo, en Soria, todos siguen haciendo lo mismo y con los mismos: ¡con la PPSOE! Joaquín Alcalde lo toca de refilón al decir que “ninguno de los grandes partidos está haciendo pensamiento político sobre la ruralidad. Los de derechas se agarran a la agricultura, la ganadería y la caza, y los del PSOE, a nada” para cuestionar “¿de qué han servido veinte años de lamentaciones de Soria Ya? De nada” y afirmar después que “ha sido una equivocación que las plataformas ciudadanas se convirtiesen en partidos políticos … la debacle de los partidos provincialistas en las elecciones ha dejado muy tranquilo a los grandes partidos (PP y PSOE). Ya no los ven como una amenaza … estamos polarizados, dependiendo del nacionalismo, al que le interesa muy poco la despoblación rural”.

Entonces, ¿por qué siempre invitan a PRESURA a esos mismos políticos que nos han traído hasta aquí?

La PPSOE pasa ampliamente de la despoblación y de Castilla-León. Empero le interesa la polarización y los nacionalistas (los que dan y quitan mayorías). Ese nudo es el que hay que romper. Y no se romperá con jabón.

Necesitamos un partido político nuevo –ajeno por completo a la PPSOE- que defienda a esa España Central y Castellana arrasada por una despoblación directamente relacionada con el dinero que vuela políticamente hacia las provincias catalanas y vascongadas desde los años 60. El dinero importa -¡y mucho!- porque el desarrollo y la población van en consonancia con lo invertido en cada territorio ¿O los vascos y catalanes son unos fenómenos? ¡Claro que no! Son más terroristas que otra cosa, pero saben aprovechar ese terrorismo a través de sus propios partidos políticos. Por eso mismo fue un acierto grandísimo que Soria ¡Ya! se convirtiese en partido político, los que no estamos tan acertados somos nosotros dudando siempre en apoyarles por culpa del adoctrinamiento y del omnipresente apoyo de los medios. Sin la amenaza política –como también apunta Joaquín Alcalde- Soria y Castilla no tendrán ninguna oportunidad. Seguir votando a la misma PPSOE que nos ha traído hasta aquí es del género tonto. Muy tonto. Tontísimo. Y tú, querido lector, puedes revertir esta situación porque todavía tienes tú voto. Empléalo bien.

En cuanto a PRESURA, me quedo con ese ¡dejen de llorar e inviertan en su tierra! que les dijo Aitor Esteban en la PRESURA 2021. El PNV sabe de lo que habla. ¡No lo va a saber! Ahora hace falta que se enteren los de PRESURA. Que denuncien esta situación y que exijan inversiones productivas en Soria para que podamos poner en valor nuestro potencial natural y agroganadero (aquello de ‘Soria fábrica de alimentos’). Intentar comerles la tostada a las grandes ciudades nos viene muy grande. Darles más jabón a los de la PPSOE no tiene sentido. Así que, si quieres que Soria tenga alguna oportunidad, no lo dudes y apoya a Soria ¡Ya! Copón.

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.