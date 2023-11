TRIBUNA / Los Umpa Lumpas de Soria

Martes, 07 Noviembre 2023 08:44

Mario González censura los acuerdos de investidura para conformar el gobierno del PSOE de Sánchez que suponen, la quiebra definitiva de Soria y la denominada España Vaciada, en beneficio de las comunidades más ricas.

TRIBUNA / Los Umpa Lumpas de Soria

Los acuerdos de investidura para conformar el gobierno del PSOE de Sánchez suponen, en la práctica, la quiebra definitiva de Soria y de toda la ‘España Vaciada’ porque ¿de dónde se creen ustedes que va a salir el dinero necesario para pagar el apoyo de tanto ‘indepe’? Pues obviamente de ese ‘Resto de España’ que trabaja y tributa a tope y que no ha visto un duro desde hace 45 años, a salvo de cuatro migajas puntuales que luego la PPSOE se encarga de vendernos aquí como si fueran auténticas hazañas bélicas. ¿De dónde ha salido Soria ¡CasiYa!? De atar a los perros con longaniza no creo.

Durante estos 45 años de falsa democracia regentada por la PPSOE –por ambas facciones- a Soria no la han dado nada mientras a los ‘indepes’ de toda ralea no solo les presupuestaban ingentes cantidades de dinero año tras año, sino que, además, se les facilitaba una macro financiación –de ahí la deuda que quieren condonar- con la que han conseguido un desarrollo superior a nuestra costa.

Ahora, cuando les tocaría arrimar el hombro para sacar a esa ‘España Vaciada’ -que les ha financiado toda la vida- del atolladero quieren, como cantaban Los Ronaldos “más dinero, adiós papá, adiós mamá, consíguenos un poco de dinero más, ¡más dinero!”. Más dinero que luego ellos disfrazan de independencia y que los fatuos gobiernos de la PPSOE les abonan con nuestros impuestos. No es magia, son tus impuestos. Un gran negocio para los dos. ¡Qué se vayan todos al carajo y nos devuelvan la pasta porque no les necesitamos para absolutamente nada! Por otro lado, se supone que los principios socialistas –ya les vengo advirtiendo hace tiempo que no existe la política como tal, sino únicamente la mafia de la PPSOE- son construir una sociedad basada en la igualdad, la equidad económica, promoviendo mecanismos de distribución y, sin embargo, todo lo que arrastra esta investidura supone ¡justamente lo contrario!, más allá de la infamante amnistía para todos sus delincuentes políticos y económicos a la que pronto se sumarán –esto sí es sumar- todos los mangantes de la PPSOE o ¿acaso no estaban los condenados por los ERE de Andalucía luchando por su CCAA? Valientes ladrones.

Mientras todo eso sucede, en Soria el PSOE ha puesto a bailar a sus ‘Umpa Lumpas’ -como hiciera Charlie en su fábrica de chocolate- esos enanos mentales a sueldo del partido que tratan de justificar lo injustificable yendo, como hemos visto antes, contra los principios que dicen defender políticamente.

Así las cosas, hemos tenido que leer cosas como “para los sorianos de a pie, la amnistía no debiera ser una de nuestras grandísimas preocupaciones. Yo así lo palpo … No estamos en sí amnistía sí o no, sino si queremos un gobierno progresista que garantice deberes, derechos y libertades e inversiones récord en la provincia de Soria y la ciudad o un gobierno con Vox dentro que niega el cambio climático, la desigualdad de la mujer, la violencia machista, que recorta derechos y libertades” (Carlos Martínez dixit) o como “nos estamos centrando en que la importancia es hacer o no una amnistía, pero eso es algo insignificante a mi modo de ver con el resto de problemas que hay en esta tierra y en España" (Carlos Llorente dixit), justificando –canallas- el latrocinio a los territorios pobres –a Soria- para dárselo a los territorios ricos –a vascos y catalanes- ciscándose en la redistribución que necesitamos aquí como el comer. ¡Seguid bailando Umpa Lumpas!

Ya hemos comentado en esta tribuna varias veces –todas son pocas- que el ‘Efecto PPSOE’ no significa progreso, ni igualdad ni nada por el estilo, sino estancamiento. España está económicamente estancada desde el 2005 según lo acreditan todas las ratios (PIB, Deuda, empleo, etc…) menos una: la recaudación de impuestos no para de crecer. Y esto es así precisamente por actuaciones como la que ahora los ‘Umpa Lumpas de Soria’ quieren justificar que drenan nuestros recursos para entregárselos a sus compinches políticos para que el gran tiovivo de la PPSOE siga girando y ellos puedan llevárselo crudo.

¡Seguid bailando Umpa Lumpas! Seguid bailando para poder seguir monetizando en vuestros bolsillos cada vuelta del enorme tiovivo de la PPSOE, aunque cada una de ellas suponga para Soria menos vivienda, menos educación, menos sanidad y… menos de todo. ¡Seguid bailando Umpa Lumpas!

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.