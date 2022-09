TRIBUNA / Despoblación. ¡Es el mercado, amigo!

Martes, 20 Septiembre 2022 16:36

Ángel Coronado reflexiona en este artículo de opinión sobre el fenómeno de la despoblación, al hilo del ERTE en el macroinvernadero de cannabis de Soria.

Lo bueno, si breve, dos veces bueno, con perdón (por lo que más adelante se verá).

Y en estas estábamos, aplaudiendo y pataleando, cuando el aguafiestas de siempre nos dijo que no. ¿O es que nunca te sacaron una muela? ¿O es que nunca la pesadilla, la pócima (aceite hígado de bacalao vitamínico, aceite de ricino carminativo), el martillazo en el dedo, la cosa del susto, disgusto, asco, dolor, y así?

Y es que lo malo, si breve, dos veces bueno también, o sea, que todo, si dos veces breve, también.

Nadie protestó sino al contrario, y al tiempo, haciéndonos amigos entonces del aguafiestas, seguíamos regocijándonos en lo nuestro; que tanto lo bueno como lo malo, todo, si breve, dos veces bueno, por lo que seguíamos estando en esas (aplaudiendo y pataleando) para que otro aguafiestas distinto nos diese la vara, porque si no, es que no entiendo el seguir así, con ese regocijo. Después de tanto aplauso, al personal sanitario público se le sigue maltratando. Es que no lo entiendo.

Hasta que vino Groucho y nos dijo a todos que nunca sería socio de club alguno que le admitiese como socio. Y se quitó de un plumazo a todos los aguafiestas habidos y por haber en el mundo. Y nos quitó de paso la fea costumbre de usar refranes, según otro famoso (con perdón) que dice así: “Hombre refranero, maricón o pilonero”

Todo esto para decir que no hay refrán posible sin su contrario. Ellos mismos se destruyen entre sí. Pese a todo, y con perdón, es posible que de aquí a que termine con esto se pueda escapar algún otro. Pero sin abusar. Seré breve. La superpoblación, si breve, dos veces buena. Y su contraria, la despoblación, el vacío de población, vamos, la España vaciada, si breve, dos veces buena.

Y en estas que leo en los medios un artículo que aprovecho para eso, para ser breve como Pipino el Breve, que hizo de la brevedad historia.

El artículo en cuestión se titula: “ERTE y despidos en el macroinvernadero de cannabis de Soria, el mayor de Europa” (Público, 19/09/2022). Y una suerte de subtítulo apostilla: “La compañía, propiedad de un fondo de EEUU, reduce a nueve una plantilla de más de 200 empleados a la espera de obtener licencia de la Agencia Española de Medicamentos para vender una cosecha autorizada que llegó a los mil kilos en el primer semestre de este año”

Bueno, ¡Y qué!

Bueno, que se lea usted eso, y que para lo de la despoblación, que el Ministerio de Sanidad no fuese tan breve ni tardase tanto en hablar con el Ministerio de la Despoblación (si es que tal Ministerio existe), sería dos veces bueno.

Bueno, ¡Y qué!

Bueno, que sería bueno también que los Ministerios y las Comunidades y los Ayuntamientos y las Presuras y todas las Administraciones, Plataformas y Partidos en general, no fuesen tan breves ni tardasen tanto en gestionar eso de la despoblación y de sus dineros. Y que se lea eso.

Bueno, ¡Y qué!

Bueno, que ya termino. Como todo el mundo sabe, sé que al Ayuntamiento pedáneo de Garray, Canredondo de la Sierra, le han pasado por debajo de la nariz el mayor invernadero de Europa. Y sé también de primera tinta o mano, que en ningún momento, desde hace más o menos cincuenta años, su población real ha sufrido aumento apreciable alguno (aparte movimientos coyunturales o accidentales de poca monta y complementarios).

Ministerios, Comunidades y Ayuntamientos pedáneos o no, Señoras, Señores, Ministros, Presidentes y Regidores, Señoros todos y sin olvidarnos de la Agencia Española de Medicamentos y productos Sanitarios (A.E.M.P.S.), lo sabéis de sobra pero habrá que repetirlo; un dicho hecho viral o así, que no refrán ni muchísimo menos, dice para estos casos siempre lo mismo: “¡Es el mercado, amigo!”.

Fdo: Ángel Coronado