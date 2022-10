TRIBUNA / "Cerro de los Moros: los cuentos del Ayuntamiento (IV)",

Lunes, 03 Octubre 2022 09:54

Regino Paramo continúa en este artículo de opinión repasando los "cuentos" o mentiras que el Ayuntamiento de Soria ha exhibido en el expediente urbanístico del Cerro de los Moros, entre ellas que su objetivo es preservar el paisaje.

CERRO DE LOS MOROS. LA INACABADA HISTORIA DEL AYUNTAMIENTO DE SORIA, EN CINCO CAPÍTULOS Y UNA CODA FINAL. (4)

CAPÍTULO IV. DONDE SE DESCUBREN ALGUNAS TRAMPAS DE LOS PROTAGONISTAS

MENTIRA Nº 6. EL AYUNTAMIENTO SEGUIRÁ TRABAJANDO. A partir de la comunicación del promotor de que iniciarían (luego trataré este tema) la Información Pública de su propuesta. “Ahora hemos de estudiar la manera de proceder para ver qué solución tiene”. No se puede continuar algo que no se ha iniciado, salvo que se trate de seguir no trabajando, y limitarse a esporádicas y cínicas declaraciones sin sentido ni justificación que sólo facilitan la tramitación del proyecto.

“No se trata tanto de la cuestión de las alturas (aunque sí se han pedido aclaraciones sobre los áticos), sino de «visualizar» cómo quedan esos edificios dentro de las calles y cómo quedan esas calles y esos edificios con respecto al entorno”. ¿Lo dice nuestro, aunque no lo parezca, concejal-senador o lo dice el promotor? ¿A quién pretende engañar con eso de que no se trata de las alturas? Seis plantas son seis plantas, o sea, 18 metros de 100 centímetros cada uno, y eso no se puede disimular por mucho que se estruje el seso ni por muchos estudios falseados que nos puedan presentar. Si los próceres municipales hubieran asistido el día 23 al paseo por el Cerro no necesitarían «visualizar» nada más, ni caerían en la tentación de tomar por tontos a los sorianos.

Lo que tendrían que haber hecho es trabajar durante estos meses para ejercer los derechos del Ayuntamiento (parece que tan olvidados por este equipo en los asuntos urbanísticos) para estudiar la propuesta del promotor y, a la vista de sus graves deficiencias, denegar su aprobación inicial. Con ello se habría resuelto el problema en buena medida y sin coste alguno para las arcas municipales.

MENTIRA Nº 7. PROPUESTA DE DECLARACIÓN B.I.C. DEL SECTOR. “Hemos propuesto a la Junta de Castilla y León la declaración de Bien de Interés Cultural de los terrenos del Cerro de los Moros, con lo que se preservaría de urbanización todo el Sector”. Alcalde dixit. Nada miente tanto como una verdad manipulada. Lo que el Ayuntamiento presentó, que se sepa, fue una alegación al expediente de declaración B.I.C. de la ermita de San Saturio en la que se proponía la inclusión del Cerro de los Moros en el ámbito de la ermita. Alegación que ha caído en la papelera de la Junta, cosa que el Ayuntamiento habría previsto por la escasa consistencia de la alegación presentada.

Lo que el Ayuntamiento tendría que haber hecho –y hoy puede hacer- es presentar una solicitud específica con la propuesta de declaración B.I.C. de la margen derecha del Duero, incluidos los terrenos de los Cerros de los Moros, del Castillo y del Mirón, tal como sabe, o debiera saber, que es el procedimiento establecido. Así se hizo por la Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1980 para ambas márgenes, aunque “casualmente” (las comillas son mías) la Junta de Castilla y León esperó a que se aprobara el PGOU en 2006 para declarar B.I.C. únicamente la margen izquierda. Si realmente se persigue esa declaración, nada tan sencillo para el Ayuntamiento como formular una propuesta en ese sentido. Así que menos falsas verdades.

MENTIRA Nº 8. EL OBJETIVO DEL AYUNTAMIENTO ES PRESERVAR EL PAISAJE NATURAL. “El objetivo del Ayuntamiento es lograr que el 82% de los terrenos sea público, preservando de esta forma todo el entorno”. Y de nuevo la interesada manipulación de los datos. En primer lugar se intenta confundir a la opinión pública: no es lo mismo un "espacio público" que un "espacio libre"; en Urbanismo "público" incluye los equipamientos locales y generales (colegios, hospitales, polideportivos, iglesias, cementerio, etc.), así como las calles de la urbanización, y "libre" se refiere a espacios verdes libres de edificaciones (salvo las obvias exigidas para su cuidado). En la propuesta del promotor los espacios «libres» ocupan el 63,68% de la superficie del Sector, ciertamente muy lejos del 82% que cita nuestro Alcalde. No vale confundir con términos engañosos.

En segundo y principal lugar, no hay que ser muy avispado para comprender que por mucho que se esfuerce el promotor en “esconder” los edificios, con 1.304 viviendas en unos 40 bloques de 6 alturas de 7 plantas, nunca se podrá “preservar el entorno”, el paisaje próximo. Una urbanización de ese calibre nunca se integraría en el paisaje próximo, se impondría brutalmente al paisaje natural, reduciéndolo sin remedio a terrenos marginales propicios para su degradación o conversión en modestos jardines de acompañamiento. Aquí se trata de salvar un paisaje en el que es absurdo hablar de entorno, ya que él mismo lo llena todo con su actual belleza natural. Su dimensión cultural no permite restarle el absoluto protagonismo.

Fdo: Regino Páramo (Continuará)