TRIBUNA / Cerro de los Moros. Caso cerrado

Lunes, 18 Diciembre 2023 08:03

Fernando García Aparicio avanza en este artículo de opinión la resolución del expediente urbanístico del Cerro de los Moros, que tras una sentencia, pasa por una permuta este invierno.

“Pero la ficción nos ha permitido no solo imaginar cosas, sino hacerlo colectivamente.” De Yuval Noah Harari, en Sapiens.

Pero todas las ficciones tienen su principio y su fin, y aunque pasado un tiempo sea preciso inventar otra, esta del Cerro de los Moros parece haber llegado a su fin, con la sentencia. Ya veremos el efecto de la sentencia, si la hay, del Tribunal Superior de Burgos. Sala de lo Contencioso.

Y así, el circo del Cerro de los Moros ha quedado reducido a una sola pista que es la sentencia. Aunque esta se haya recurrido interesadamente, vete a saber si incluso sin saberlo, por el Ayuntamiento.

Y digo interesadamente porque la sentencia que condena al Ayuntamiento de Soria, también le beneficia extraordinariamente y le ha dado una salida que ni siquiera esperaba.

De ahí, si son conscientes o cuando lo sean y lean, la alegría del alcalde.

Y no hay que restar importancia al último artículo de Ricardo Mínguez, aquí en El Mirón de Soria el pasado 28 de noviembre. Seguramente tiene razón en todo lo que escribe valientemente- aunque no es necesario rozar la imprudencia- poniendo en duda no solo la actuación y conducta del Ayuntamiento y “la absoluta incompetencia de los responsables técnicos jurídicos y políticos del Ayuntamiento,” pero olvidando que a su cabeza está el alcalde, de cuyas habilidades ya nadie discute.

Y también de la magistrada unipersonal Sra. Benito de los Mozos que ha firmado la sentencia, con hechos que seguramente serán reformados y retocados en apelación.

Pero todo esto estimado Doctor. Mínguez, ya no sirve de nada. Todas las irregularidades que se hayan podido cometer, si las hay, se reducen ahora a la sentencia, nos guste o no.

Pero hay que ver lo que nos gustan las ficciones, sobre unos terrenos en los que ni siquiera hay un proyecto de urbanización y permanecemos en silencio ante los tangibles desastres urbanísticos, derribo de edificios históricos, edificios que crecen y que arrojan un saldo de ciudad desordenada e incómoda, poco racional.

Volviendo a la sentencia, conviene antes recordar, que fue Saturio Hernández quien frustró, los intentos reales de compra y de permuta. Ni un euro ni un metro y lo ilegal de la permuta.

Pero he ahí que, con la reciente ilustración que el mismo jurista Saturio Hernández, (El Mirón de Soria 14-12-23, El Cerro, su inicial sentencia y efectos), nos explica lo real de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso de Soria. La permuta es ahora posible.

De tal forma que parece que los papeles se han invertido y que el demandante fuera el Ayuntamiento y el demandado la Sociedad propietaria de los terrenos del Cerro. Qué cosas. Las dos partes están satisfechas y celebrando el acuerdo.

Mi pronóstico es que, con esta suerte de sentencia para el Ayuntamiento, el alcalde se apresurara a firmar y acordar una permuta con la máxima rapidez, por el ejemplo antes de final de febrero, en todo caso antes de que la sentencia sea firme, dado que si se precipitara la sentencia del Tribunal Superior de Burgos, esta podría anular dicha permuta y se volvería al punto de partida, que a ninguno de los dos actores le conviene, pues como ya anticipé, ninguno quiere hacerse daño.

Solo una actuación particular, personándose en el Tribunal Superior de Burgos podría frustrar esta permuta, o trueque, según ¿El Cerro de los engaños?, El Mirón de Soria 19-3-23. Pero nadie se va a personar porque la sentencia deja a todos contentos y hay que evitar que el Tribunal Superior de Burgos se pronuncie.

A los que nos les importaba, que creo son la inmensa mayoría, dado el escaso público de las concentraciones, porque un desastre urbanístico más, lo admiten, y no entienden o lo entienden de una forma diferente, dado el silencio ante otras calamidades.

Los que se han opuesto manifestándose y escribiendo, porque corren el riesgo de que el Tribunal Superior de Burgos, pueda y seguramente con razón anular esta permuta que va a poner fin al conflicto, o ficción.

Y especialmente a nuestro alcalde, que empezaba a tener dolor de cabeza, con tanta falta de transparencia, sospechas en la tramitación y que sería el gran beneficiario con la Sociedad o Sociedades propietarias de los terrenos del Cerro de los Moros. Vamos los ganadores

PD. Navideña.

Y todo esto sucede en vísperas de navidad y en una ciudad con muchos ciudadanos cabreados, por tener una ciudad partida, llena de adoquinados salvajes que impiden el derechos al descanso de muchos ciudadanos, con muchos gastos innecesarios y un IBI desbocado, pero con un fenómeno social y político que es nuestro alcalde ganando una tras otra, elección tras elección, con ayuda, colaboración y permiso del PP, por mayoría absoluta.

Los reyes le han llegado anticipados con la sentencia el Cerro de los Moros y no parece que sea el único regalo ya que sobre la mesa (ahora que hay tantas) del presidente, esta que-cuando próximamente convenga- sea el próximo secretario general de Castilla y León y firme candidato a la Junta.

No estaría mal, pues a Castilla y León no le vendría mal una pasadita por la izquierda. Pero sin amnistía claro.

Fdo: Fernando García Aparicio