TRIBUNA / Cátedra, tribuna, trono, sillón o serijo

Martes, 30 Agosto 2022 13:23

Ángel Coronado incide en este artículo de opinión en el interés del alcalde de la ciudad en conocer el motivo que tiene Soria ¡Ya! para presentarse a las elecciones municipales.

Nuestro alcalde pregunta. Quiere saber. Le pasa como a cualquiera. Cuando no sabe, quiere saber. Pero antes de preguntar hay que saber. Me refiero a saber preguntar. Solo así podemos hacerlo.

A ese no saber sabiendo a medias me refiero, Don Ángel.

Pues yo no. Porque si solo sabes a medias solo puedes medio preguntar. Pero nuestro alcalde pregunta entero. En este caso a los de Soria ¡Ya!. Va y les pregunta de lleno, fíjate:

"Antes de decidir presentarse, lo que la ciudadanía necesita es conocer cuál es el objetivo, para qué se pide prestada la confianza a la ciudadanía a la hora de desarrollar un proyecto político que pretenda mejorar el bienestar de la sociedad" ha asegurado. (El Mirón, 26/08/2022)

Fíjate. Como si nos dijese que la tierra es redonda. Y de paso nos llama terraplanistas sin despeinarse un pelo. Fíjate. Ya termino, que va de corto.

Eso, Don Ángel, termine usted pronto.

Voy de vuelo.

Sr. Alcalde, Soria ¡Ya! quiere sentarse en su sillón. Y usted lo sabe igual que las otras cosas, las que ni dice, ni hace, ni deja decir de diferentes maneras. Esta es una: entre ambas orejas queda establecido como un atajo más directo que la propia carretera, con lo que oye lo que entra como sale lo que oye. Pero la ciudadanía, en general, utiliza la carretera. Haga usted lo mismo, leñe.

Me refiero a todas esas cosas de los cerros y tal. No se olvide, Sr. alcalde, y recuérdeles lo de la urbanización. A los señores promotores. A nosotros nos lo recuerda Saturio. Y responda, ¡Ya!, que no repito lo de leñe. No sea que pierda su efecto.

Por mi parte le digo que (según parece) este problema tiene dos caras, o mejor, una cara y un trasero. La cara es la cátedra, tribuna, trono, sillón o serijo (tanto da cualquiera. A Sócrates bastaba el suelo). Calentarlo corre a cuenta del trasero.

Fdo. Ángel Coronado