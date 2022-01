TRIBUNA / Ausencias en el Cerro de los Moros

Jueves, 27 Enero 2022 07:15

Leonor del Río señala en este artículo de opinión que las últimas declaraciones del alcalde de Soria, Carlos Martínez, sobre el Cerro de los Moros son la misma cortina de humo tras la que esconde siempre la inoperancia, interesada o no, del propio Ayuntamiento. La sociedad promotora se burla de sus peticiones, lo que no sucedería si el gobierno de la ciudad ejerciera las facultades urbanísticas que le otorga la Ley en defensa y protección del paisaje del Cerro.

23 de enero de 2022. ¡Qué espléndida mañana la inolvidable del 23 de enero de 2022 en Soria! ¡Qué placer para los sentidos la contemplación del sencillo y a la vez imponente paisaje de mi querido Cerro de los Moros! ¡Qué gran fortuna haber podido contemplar la alegre presencia de tant@s sorian@s disfrutando de tan impar belleza! Las suaves lomas alfombradas de modestas hierbas que en la primavera florecerán llenando el aire de los aromas de la infancia, el bosque de encinas asomado al helado Duero, y la ermita al fondo, observándonos alarmada desde su pedregoso sueño.

Y también, claro está, la llamada de atención sobre el desdichado proyecto de urbanización que amenaza con destruir tanta belleza. ¡Qué hermosa metáfora los festivos globos señalando la altura de los aberrantes edificios proyectados! Inolvidables las emocionantes intervenciones de los tres profesores que nos regalaron el alma con poemas que fueron la mejor crítica a la barbarie que nos amenaza. Much@s sentimos la presencia de Machado, de Gerardo Diego, de Saramago; algun@s también la del más lejano Heidegger, que nos alertó sobre el significado de habitar.

Y, sin embargo, junto a tanta comunión de alegrías y exigencias de respetar tamaña riqueza (¡nuestro paisaje, nuestra riqueza!), algunas lamentables ausencias.

En primer lugar la de nuestro respetado alcalde. Allí estaba una formidable representación de su pueblo, al que luego pide que le siga…detrás. Si hubiera compartido con nosotr@s el paseo, habría recogido unas valiosas imágenes de lo que verdaderamente significa el proyecto de la promotora. Habría comprobado que por mucho que se esfuerce es imposible esconder 30 ó 40 edificios de seis pisos, que por mucho que se disimule en planos o declaraciones la enorme superficie ocupada por las edificaciones de viviendas y de las necesarias dotaciones de servicios públicos, la urbanización planeada significaría la destrucción del Cerro y su entorno. Habría podido explicarnos sus concretos objetivos (sin agazaparse en las negociaciones de los técnicos municipales), e incluso habría tenido oportunidad de escuchar los argumentos de profesionales del urbanismo contrarios al proyecto.

En segundo lugar la de conocidos medios de comunicación que no acudieron a un importante acontecimiento a pesar de habérseles enviado con tiempo la convocatoria (así me consta). Otros hubo que cumplieron con su obligación profesional al margen de cuestiones de opinión: asistieron para poder informar. Los que faltaron no merecen, desde luego, ninguna felicitación por su celo profesional. Y tanto más grave cuanto mayor sea su cuota de lectores u oyentes. ¿Deslealtad para con ellos?

A destacar la cadena SER, que no sólo faltó a la cita, sino que ni siquiera mencionó el acto en sus programas informativos y tuvo la desfachatez de emitir el lunes 24 –desde luego que en uso de su derecho- una entrevista con un papagayo verde que en doce minutos de autocomplacencia no dijo absolutamente nada, salvo una sarta de vaguedades, sin ninguna idea que permitiera conocer su opinión sobre el problema, pero, eso sí, coincidentes con las tesis del anterior ausente. De sus palabras deduzco, tristemente, que su conocimiento del Cerro de los Moros es por correspondencia. Eso, señores, no se llama información, es contrainformación. Una cosa es el derecho y otra la ética en su ejercicio.

25 de enero de 2022. ¡El Alcalde aparece con un lamento y una plegaria! A él me dirijo y clamo por sus declaraciones.

El lamento. Leo sus declaraciones en El Mirón de Soria y me asalta el recuerdo del desgraciado Rigoletto ante los caballeros: “Signori…” “Se trata de una herencia del PP, que aprobó en 2006 el Plan de Urbanismo con la oposición del PSOE, y ahora tenemos la espada de Damocles de una reclamación de más de 2,5 millones de euros”. ¿Y qué demonios tiene que ver eso con los medios que se pongan para solucionar el actual problema? Que sepamos, la reclamación de los 2,5 millones es ajena a la propuesta presentada por los actuales propietarios de la mayoría de los terrenos; tiene relación con el Convenio de 2004 de la familia Ridruejo, no con el Plan de Urbanismo aprobado. Céntrese, Sr. Alcalde, céntrese. Y, por cierto, hablando de millones: ¿qué ha sido de los 44 con que habría que indemnizar a la propiedad? Pienso que debería explicarlo, pues de otro modo podría pensarse que era un “bulo” con malas intenciones. ¿O no? Y ya, de paso, puede explicarnos también lo que su partido ha hecho desde 2007 para revertir las consecuencias de aquel Convenio, ahora ya inútil. Porque oportunidades legales para modificar el Plan de Urbanismo sin coste para el Ayuntamiento las han tenido durante muchos años, y, sin embargo, aquí estamos escuchando lamentos.

El nudo. “El objetivo del equipo de gobierno es acumular la edificabilidad en la parte baja más escondida y preservar así el paisaje”. También “buscar el equilibrio entre la conservación del paisaje y la defensa de la economía del Ayuntamiento en el litigio de los 2,5 millones de euros”. Lo segundo ya está aclarado: no tiene nada que ver una cosa con otra. Lo primero, Sr. Alcalde. Hay problemas cuyo mero enunciado hace imposible la solución, y en esa trampa paréceme que ha caído su señoría. Como dijo el torero, “lo que no puede ser no puede ser, y además es imposible”. Por mucho que busque, por mucho que ignore las seis plantas que figuran en el proyecto para todos los bloques de viviendas, por mucho que se mese la melena, por muchos torticeros informes paisajísticos que le muestren la “visual” (pregunte a su concejal de Urbanismo) ocultando lo imposible de ocultar, no se moleste, no pierda el tiempo, haga frente a la realidad, incluso dese un paseo por el Cerro: lo que no puede ser no puede ser, y además es imposible.

Pero, ¿se hace Vd. una ligera idea del volumen que suponen 1.304 viviendas en bloques de seis pisos? ¿Cómo escondería Vd. a toda la población de Ólvega en las huertas aún existentes en La Rumba? No bromee, Alcalde, que además la promotora no iba a aceptar recluir sus edificios en los peores terrenos del Sector; ¿o piensa Vd. que sí? Solamente una drástica reducción de la edificabilidad permitiría conciliar sus ahora contradictorios objetivos. Pero no pienso que la promotora acepte nunca de buen grado una reducción de mil (1.000) viviendas en su proyecto; porque de eso se trataría, en el mejor de los casos para la promotora.

Sobre las consecuencias de la información pública del proyecto ya se ha publicado suficiente información, que, al parecer, Vd. no ha leído. Desde luego que no es solamente para evitar que el equipo de gobierno meta el proyecto en un cajón. Es para sortear la inoperancia de las Administraciones que no cumplen con su obligación de resolver los asuntos que los particulares sometemos a su potestad. Y es un paso que dificulta adoptar a posteriori las decisiones que por inacción, desinterés, o incompetencia no se adoptaron en su momento. No lo olvide, la responsabilidad será suya y no de la herencia recibida.

El ruido. Llama Vd. ruido a una tranquila concentración –paseo incluido- de 400 personas que reclaman se les facilite su derecho a participar en el proceso de debate de la propuesta de llevar a cabo una atrocidad cultural y urbanística en su ciudad, en lo más sagrado de su territorio. Porque supongo que conocerá Vd. el Reglamento del Consejo Sectorial de Urbanismo y sus funciones, entre las cuales no figura la que para Vd. parece es la única: ser informado de sus decisiones. Se creó como órgano de participación, aunque le pese, y no es de recibo que diga que no se convoca porque no hay avances que comunicarle. Es patético el miedo que ustedes tienen a la participación ciudadana, y es patética la tranquilidad con que anatematizan con improperios a quienes sólo pretendemos colaborar para el mejor futuro de nuestra ciudad.

Dice que por las bravas no se conseguirá nada. ¿A quiénes se refiere? ¿A los profesionales que de forma desinteresada aportan sus conocimientos para poner luz donde sus servicios técnicos y jurídicos parecen no llegar? La desconsideración y absurda arrogancia –producto siempre de la ignorancia- con que han recibido sus ofrecimientos de colaboración dicen poco a favor de su concepto de la participación y, en última instancia, de sus convicciones democráticas. Nunca se han propuesto acciones “por las bravas”. Se han aportado en los medios conocimientos técnicos y jurídicos que facilitarían los cauces legales necesarios para que el Ayuntamiento ejerza sus facultades urbanísticas sin necesidad de mendigar un inútil y vergonzante 5 por ciento de la edificabilidad en oscuras negociaciones que sólo desvelan debilidad frente a la propiedad de los suelos. Ustedes sabrán por qué.

La plegaria. Pero hombre de Dios, no vuelva Vd. a la “importante reclamación económica contra el Ayuntamiento”, que ya se le ha explicado la inviabilidad jurídica de la misma en el estado actual del proceso, ni insista en mezclar churras y merinas (me refiero a los reiterados 2,5 millones ajenos a esta partida). Y no olvide tampoco que la inversión realizada por la promotora sólo ha sido para la compra de un suelo rural (se siente, es la Ley), que, haga lo que haga el Ayuntamiento, seguirá siendo de su propiedad; pero nada más. Las expectativas de negocio no son indemnizables, se lo han explicado por activa y por pasiva; no insista, por favor.

Y nos pide tranquilidad. Usted sabe que esa negociación a que se refiere no es viable. Y también sabe que la Junta de Castilla y León no tendrá el menor escrúpulo para decretar la ampliación de un plazo si con eso complace a sus amistades. Y por eso lanza la plegaria propia de la víctima: “todo se debe al pecado original, nosotros no hacemos nada porque ese pecado nos tiene atenazada la voluntad, hablen ustedes con el PP”, o, digo yo con Saramago, con la madre que los parió. Nada de victimario, son el gobierno municipal, y están ahí por la voluntad de los sorianos; a ellos se deben, y no a los promotores inmobiliarios; a la protección del bien público y no de los supuestos derechos de quienes especulan con nuestra esencia de vida ciudadana, con nuestra riqueza, con nuestro futuro, con nuestras vidas. Dejen de lloriquear y actúen; con la Ley, pero actúen. De otro modo, no es que no les sigamos como las ratitas al flautista poniéndonos ciegamente detrás de ustedes y de su desastrosa gestión, no, es que tendrán que exponer su actuación en el próximo proceso electoral.

Sin tanta esperanza como la Butterfly, cantamos: “Un bel di vedremo…”

Fdo: Leonor del Río