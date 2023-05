TRIBUNA / Alcalde: excelso pergeñador, Cerro-cerrado

Saturio Hernández de Marco incide en este artículo de opinión en el expediente urbanístico del Cerro de los Moros que, a su juicio, ya tiene pergeñado el alcalde para que salga adelante, aunque aún así tendrá obstáculos que superar cómo la inversión necesaria para urbanizar esta zona, que debe pagar la corporación.

Se habla tanto de lo que debe hacer el Alcalde y el Ayuntamiento, que es lógico que no hagan caso en nada, otra cosa serán ya las cosas estarán y podrían ser irreparables, pero no el adoquinado salvaje, la inversión de los promotores y del Ayuntamiento en el Cerro de los Moros, fondos de saco contra la fluidez del tráfico en modificaciones de Plan General, configuración de un bloque de ocho o dieciséis plantas o vaya uno a saber cuántos, según nos han contado, la quinta planta de los Pajaritos II con eso de la “permutita” para llegar a legalizar vaya uno a saber qué, embudo del Espolón, o la no inspección de la ejecución urbanística general.

Y el almirante de la mano de hierro y Titular de la Navaja de Ockhan, [y a pesar del adoquinado salvaje, del embudo, o El Mirón 30-3-23, “Soria no es para personas con movilidad reducida”, ni para personas con dificultades de movilidad], confluyen en él, muñidor o pergeñador de lo que se hace y de lo que se mueve o de lo que mueve y eso lo ha reflejado con artículo corto Fernando García en Tribuna del 3-3-23 en el Mirón.

Será lo que pase, pero pasará, porque todo pasa por hacer cosas sin excesiva prisa, pero sin pausa, y, en eso, el Almirante de mano de hierro y titular de la Navaja de Ockham es un artista casi superior a Maquiavelo, desde hace ya más de 16 años, me parece , sino fuera, reiteramos, por el adoquinado salvaje, el embudo -embudado- del Espolón y otros avatares expresados en Tribuna reciente en el Mirón por Regino Páramo, que lo dice con exactitud y gracejo y de modo brillante.

Y pero, más bien, está como adalid eximio de la Navaja de Ockham, como actividad con parsimonia en el hacer, frente a los que indican de no sé qué efectos -ni saben ellos que lo dicen- se han de producir el 7 de marzo, el de abril, el de mayo, el de junio o el de julio -San Fermín-, o expresan que no puede adoptarse acuerdo, lo que no es cierto, si pasa el plazo de resolver, la Comunidad Autónoma.

Pero esto es debate superado por el acuerdo de Pleno de 3.3.2023.

Pues hecho, y adoptado el acuerdo, que no es denegación, que no es de aprobación y que es una disolución en el aire de la nada, se amplía parece el plazo, y cuando se pase lo acordado, qué: aparte de nada, nada; qué cosas; también ocurrirá que se volverá a decir, para nada, que el plazo vence el …. y que, luego, el Ayuntamiento no puede decir nada, lo que, como antes, tampoco es así.

Porque todos esos que señalan lo de la fecha, no saben qué pasaría, (igual que han tenido buen cuidado en no decir nada de lo que cuesta la urbanización y lo que tiene que invertir el Ayuntamiento -proyectos-proyectos- si llegado el expediente a la Comunidad, ésta lo devuelve al Ayuntamiento para decidir, lo que, con libertad de criterios absolutos e infiscalizables estime -salvo arbitrariedad-, considere de la totalidad del expediente, como permite realmente Ley, no lo que quieran unos que se dicen defensores de su medio ambiente, de que no haya nadie para que no les molesten los días que vienen y van a Soria.

Eso sí, sin gastarse nada, no sea que la economía crezca.

Pero me va a reñir, no le va a parecer bien a un amigo, pues me diría que tendría que pesar y pensar para esa exageración comparativa el salvaje adoquinado, por cierto y realidad palpable mal ejecutado, así en la zona de la Plaza del Salvador, y sobre todo el hecho de que haya permitido, si lo ha permitido, el gasto de 20.000 euros, o lo haya consentido, o su concejal/a delegado/a para una cuestión de un taller de la concejalía de su incumbencia, expresado en el “… jueves 16.2.2023, y a desarrollar …”

Es claro, a mí me parece que es así, que el Sr. Alcalde tiene claramente pergeñado lo que hacer, edificar, y no hacer, no edificar, en el Cerro de los Moros, -no se hacen, ni harán daño Alcalde y promotores, dice F. García-, que ya tiene encaminado cómo y qué edificar, eso de las 1.303 viviendas, y no bajitas que dirían algunas asociaciones y siguen diciendo no sé qué de un 7 de marzo, ya pasado, y no ha habido efectos, ni, por cierto, los podía haber, aun con el acuerdo de 3-3-2023

No desconozco, se habla mucho, de que en el Ayuntamiento se “cachondean un poco” cuando aparecen en los digitales, comentarios, tribunas y opiniones de responsables y presuntos responsables sobre el Cerro de los Moros.

Únicamente torcieron un tanto el rictus cuando quedó muy en entredicho un cierto intento de acuerdo, por justificarse que no tenían derecho los promotores, no el ciento por ciento de la Unidad, ni a un euro, ni a un metro, ni a una permuta.

Y sea cierto ello, da igual, o quizá no, de modo relativo, pues el alcalde de la Ciudad de Soria, -lo que no va a cambiar y, eso parece, aun con lo dicho por Okey diario-, lo tiene todo pergeñado y encauzado para edificar, y todo, como ocurre con los que han hecho “cositas de alegaciones en muy pequeño” y de la nada que no piden, ni justifican el volver a la inedificabilidad del Sector y nadie la ha promovido de forma escrita, motivada y en derecho, pues quieren mantener la edificabilidad mayor o menor, más casas o menos, altas o más bajas, pero edificación.

El digital DESDE SORIA, 27-1-23, señala “El Ayuntamiento de Soria ingresará medio millón de euros gracias a la urbanización de la nueva U25”, que no es la del Cerro de los Moros. Y cuándo ingresará las del Cerro, cuándo se urbanizará, cuándo se edificará y cuándo ejecutará el Ayuntamiento sus sistemas generales externos en y para la Unidad.

Eso sí, ingresa impuestos y todo pergeñado, también.

Se han entretenido los que se dicen sociedad civil, -y sólo civil, si se piensa como ellos-, en declarar que lo que quieren es que se dilate para mejor momento, o edificios “más bajos”, y ya he dicho en anteriores Tribunas que eso está recogido en “Soria Noticias”, 21.4.2021; y se pusieron las palabras concretas de las noticias, para que no se negara, lo que ha hecho algún pseudónimo perdiendo el efecto de una exposición real y motivada: eso por el hecho de atribuirme elementos conexos con el Alcalde para favorecer la edificación.

Es realmente preciso señalar que si algún día empieza la urbanización -si algún día comienza, futuro y muy futuro y cada día podemos empezar a pensar como F. García, de que ahí no se va a edificar, tampoco a urbanizar-, los mayoritarios en la Junta querrán simultanear la urbanización y la edificación para vender pisos y entregar y que eso lo abonen otros; es de imaginar -imaginación extensiva- que se esperen a tener inscritas en el Registro de la Propiedad las parcelas edificables y que el Ayuntamiento exija los avales por si eso es viable: de interés por si quieren pedir préstamos hipotecarios.

Y en esa situación tendrá el Ayuntamiento que invertir, esa situación el alcalde la tiene pergeñada, en los sistemas de conexión de su competencia y pago, y ya nos gustaría conocer a cuánto asciende eso, y son importantes, muy importantes, los informes técnicos de los que nadie habla, curiosa situación.

Se puede prever unos 10.000.000 de euros, más o menos, que el Ayuntamiento se gastaría-invertiría, con presupuesto previo en esos sistemas externos, precisos e ineludibles para unos privados; claro, es hacer ciudad.

Y Asden decía el 19.8.2020, lo que luego se expone, y sigue siendo partidaria de la edificación, y estamos hablando del 2020 y del 2021, todo es lo mismo y similar y aledaño, pues es edificar en el Cerro, lo que quieren tantas personas que son incontables, pues se añaden los que lo son, y los que se enmarcan en la negativa, pero con la boca pequeña son más partidarios que aquellos que son, desde el inicio, partidarios de edificar.

Asden indicaba y ya se había hecho la publicación del Boletín autonómico de 12.8.2020, sobre la falta de relevancia para proteger del entorno o que el mismo tenga protección, y de la no afección,

“… El informe de la Comisión de Patrimonio Cultural no garantiza la protección y conservación del Patrimonio Cultural. Recordemos el caso de la Autovía A-11 y su afección a la Calzada Romana, donde esta Comisión no exigió estudios en fase de proyecto previos a la Declaración de Impacto Ambiental, dejándolo todo a la fase de ejecución de la autovía A-11 donde finalmente sólo se adoptaron medidas ante el temor a incurrir en la posible comisión de un delito contra el Patrimonio Cultural si de destruía la calzada. Esto dio lugar a tener que solucionar los problemas durante la ejecución de la misma, con la correspondiente modificación del proyecto, fuerte incremento del coste económico para las arcas públicas, retrasos, etc.

El proyecto urbanístico plantea la construcción de 1.363 nuevas viviendas (para una población de 4.089 habitantes) más instalaciones deportivas y sanitarias, edificios de servicios, comerciales, etc, y el diseño de dos viales de alta capacidad para dar solución a la conexión del tráfico rodado con la ciudad. Estos dos viales de 20 metros de ancho son:

-Un vial se inicia en el cementerio, va por la ladera del castillo y termina detrás del Lavadero de Lanas junto al Duero. Sorprendentemente el promotor no plantea su continuidad que, como es evidente, será imposible de resolver en el futuro por parte del Ayuntamiento, si no es destruyendo algún tramo de muralla y el paseo de San Prudencio.

-Otro vial conecta la urbanización con el Campo de los Pajaritos a través de un largo y alto viaducto que pasa por encima del Camino de la Rumba y la vía ferroviaria.

Estos dos viales, de muy alto costo, tienen que ser ejecutados con fondos públicos (municipales) al estar calificados como “Sistemas Generales” en el planeamiento urbanístico de la ciudad. Por la experiencia en otros desarrollos urbanísticos de la ciudad, es de suponer que los nuevos habitantes de esa urbanización van a tener que transitar durante muchos años por los actuales accesos hacia la calle Almazán y el Barrio del Calaverón, que no soportarán un incremento del tráfico.

Los espacios destinados a equipamientos y servicios (colegios, guarderías, centros sanitarios, deportivos, etc), se sitúan en tres zonas. La principal de ellas en la ladera del Castillo, con muy fuerte pendiente y peor acceso, lo que hace prácticamente inviable su desarrollo constructivo.

Otras dos de equipamientos se sitúan en la periferia de la zona a urbanizar, es decir lo más alejada de otros posibles y potenciales usuarios de los barrios colindantes.

ASDEN-Ecologistas en Acción de Soria envió a la Consejería de F. y Medioambiente una serie de propuestas con objeto de solucionar los problemas que contiene el proyecto. Propuestas que han sido totalmente ignoradas por la Junta de CyL, y que básicamente consistían en:

– Definir la continuidad de los viales de conexión con el resto de la ciudad, eliminando el vial de bajada al río por la falda del Castillo.

-Eliminar el espacio destinado a equipamiento como sistema local ubicado en la ladera del Castillo.

– Establecer claramente la superficie y ubicación de las superficies destinadas a uso terciario (prestación de servicios al público, empresas y organismos, hoteles, comercio, gestión, bancos, establecimientos hosteleros, etc).

– Que se cumpla la Ley que exige que al menos el 30 % de las viviendas sean de protección públicas. El proyecto del promotor lo reduce al 20 % alegando que en Soria no hay demanda para este tipo de viviendas.

– Se reduzca la superficie a urbanizar, manteniendo el número de viviendas propuestas por el promotor (1.363) y aumentando la superficie de espacios libres (zonas verdes), alejando las edificaciones del río Duero y de la ladera del Castillo…”.

Y claro si eso de las asociaciones defienden, como lo hacen y escriben, que se reduzca la superficie a urbanizar, manteniendo el número de viviendas “propuesta por el promotor”, 1363 viviendas, etc. .

Y por ello cómo el alcalde no va a tener pergeñado con todos los que deciden, sus propios concejales, los de la oposición, los promotores y un cierto conjunto de sociedad civil, la de mayoría absoluta de alcaldía que es la que sigue en el tiempo proyectado y, se dice, que seguirá.

Y quizá le falte la sociedad y personas contrarias a los adoquines y el adoquinado salvaje.

Y los nuevos aspirantes, a seguir como nuevo futuro, si les llega, veremos y no hay “ya”, nada de nada, si no se trabaja, y seguir como aspirantes, pues el partido se juega en casa, y es por eso que el Alcalde sin hacer nada el Ayuntamiento en la tramitación del expediente de modificación, ya tiene pensado y pergeñado para edificar.

Y claro que soy contrario a esos -asociacioncitas menudas, pseudónimos que esperan algún proyecto para ejecutar y otros aledaños-, pero como no se va a edificar, no hay dinero, pues se ha de urbanizar y eso cuesta de inicio 19.000.000 euros, está publicado, y el Ayuntamiento tiene que invertir en los sistemas, y no sólo no está presupuestado, sino que no tienen previsto como llevar a cabo el gasto sin un ingreso previo, pues habrán de recordar la última sentencia de lo contencioso que anula una modificación de crédito por no estar basada en un ingreso previo.

Pero todo eso, ya lo tiene pensado Alcaldía,alcalde pergeñador, al que le da igual lo que le digan porque tiene previsto el camino: el de edificar en el Cerro de los Moros.

Es decir, todo pergeñado en todos sus aspectos.

Y cómo es eso, pues bastante sencillo: está el trámite en curso de aprobación provisional, ya se han publicado los anuncios de aprobación inicial; y para los que dicen que no entienden lo técnico, hablo de anuncios pues se han publicado en el BOCyL, en la página WEB, etc.; se han presentado alegaciones; no se han informado, parece ser; tampoco se sabe qué han dicho los técnicos municipales.

Según lo que se ha publicado, se han trasladado a la propiedad, y ésta según noticias ha indicado que todo se encuentra en su modificación.

Vamos no se mueve un ápice de su posición sobre la modificación.

Y el Ayuntamiento no ha hecho nada, ni se ha movido un poquito para asegurar qué es lo que se hace.

Pero eso el Ayuntamiento, no el alcalde que es el que promueve cualquier decisión, previa Comisión informativa, ya que el mismo como lo tiene claro, no necesita de más, ni de nadie.

Y habría que preguntarse por qué no hace nada, ni propone nada, ni es transparente en la información, salvo para los adoquines, “el bárbaro adoquinado”, y es de esperar que no sirva eso de adoquines para poner todo adoquinado en el Cerro de los Moros; y no me voy por los Cerros de Úbeda.

Y retomando el total contenido de lo qué hacer, que no es nada y que depende del Alcalde, la Ley autonómica le quita la posibilidad de la inactividad absoluta, [-por su condición de reconocido ultraliberal, bien claro es su quehacer, mejor dicho su no quehacer, como el de toda la Corporación-], con efectos.

Y aquí me veo en un problema, cuento, otra vez más, lo que dice la Ley o algo mixto y/o nada y sigo con mi consideración de lo perfectamente pergeñado que lo tiene el Alcalde para edificar en el Cerro.

El art. 54 de la Ley autonómica dice Aprobación del planeamiento general:

“1. A la vista del resultado de los trámites anteriores, y antes de doce meses desde la publicación del acuerdo de aprobación inicial, (a contar desde la última publicación del mismo en los sitios indicados en el Anuncio y se desconoce cuál es la fecha de la última publicación), el Ayuntamiento resolverá motivadamente sobre las alegaciones presentadas y acordará la aprobación provisional , señalando los cambios que procedan respecto de lo aprobado inicialmente. El acuerdo se notificará a los organismos que hayan emitido informes y a quienes hayan presentado alegaciones durante el período de información pública.

Número 1 del artículo 54 redactado por el artículo 3.veintinueve de la Ley [CASTILLA Y LEÓN] 4/2008, 15 septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo («B.O.C.L.» 18 septiembre).Vigencia: 19 septiembre 2008

El Ayuntamiento elevará el Plan General o las Normas a la Administración de la Comunidad Autónoma , la cual examinará tanto su legalidad como los aspectos relacionados con su ámbito competencial, y resolverá sobre su aprobación definitiva antes de tres meses desde la recepción del instrumento, transcurridos los cuales podrá entenderse aprobado conforme a la legislación sobre procedimiento administrativo. Cuando se observen deficiencias, según su naturaleza y gravedad se optará entre:

a) Su directa subsanación, mediante la introducción de las correcciones, modificaciones o innovaciones necesarias, que se señalarán en el acuerdo de aprobación.

b) La suspensión de la aprobación, para que el Ayuntamiento subsane las deficiencias y eleve de nuevo el expediente, antes de tres meses desde la recepción del acuerdo.

c) La suspensión parcial de la aprobación, cuando las deficiencias sólo afecten a una parte del Plan General o de las Normas, pudiendo aprobarse definitivamente el resto; en tal caso se fijará un plazo para la nueva presentación de la parte no aprobada.

d) La denegación de la aprobación cuando las deficiencias no sean subsanables o requieran la tramitación de un nuevo procedimiento.

Letra d) del número 2 del artículo 54 introducida por el artículo 3.treinta de la Ley [CASTILLA Y LEÓN] 4/2008, 15 septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo («B.O.C.L.» 18 septiembre).Vigencia: 19 septiembre 2008

Véanse el artículo 160 y el número 3 del 161 del Decreto 22/2004, 29 enero, Reglamento de Urbanismo («B.O.C.L.» 2 febrero).

Véanse los artículos 159 a 162 del Decreto 22/2004, 29 enero, Reglamento de Urbanismo («B.O.C.L.» 2 febrero)”.

Y como bien sabe el Alcalde, hay que preguntarse cuándo se publicó el último anuncio, que sepamos, y a eso me refería en la Tribuna de El Mirón el 19-8-22, no voy a repetir lo mismo, ahora estamos que como hay doce meses desde la publicación del anuncio de aprobación inicial y dice el propio anuncio de iniciativa privada, en la página WEB municipal así se recoge, “el plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente al de la última de las publicaciones señaladas”, es decir el plazo empieza a contar desde el día siguiente, y no se tiene ese dato, pero el plazo de “antes de 12 meses” no finaliza el 7.3.23, que se dice, salvo que se conozca un dato real y escrito que lo fundamente, no “palabrerías”, en cuyo caso, si hay dato, serían palabrerías esto. Y el acuerdo de 3-3-23 cierra el debate .

Que se abrirá en un cierto próximo futuro y no por ese hecho de la suspensión o alargamiento de plazos del pleno de 3-3-23.

Y eso no quita que todo siga pergeñado.

Y está bien pergeñado, elogio Sr. Alcalde ya, seis, como con el BIC que le han hecho poco caso, pero no lo han tramitado por la Junta y eso era una obligación de la Junta, y de Alcaldía pedirlo.

Y sabe el Alcalde que si adopta acuerdo sobre aprobación provisional, que no lo va a adoptar, no tiene por qué ser el 7-3-2023, u otro posterior y cuando llegue, y si eso es cierto que no lo puede adoptar cuando se convoquen elecciones locales, porque no se pueden adoptar acuerdos por mayoría absoluta. Y vaya a saber uno si el expediente la propiedad ya lo ha enviado a la Comunidad, que tendría todo el derecho. Y eso no lo para nadie.

Pero vamos, no se preocupen, como tienen que abonar la urbanización, nada queda sin contenido y sigue y seguirá la misma situación; eso sí con todos los plazos ampliados, no sea que se tengan que enfrentarse propiedad y Alcalde.

Vamos, que eso le “toca” a la siguiente Corporación, más o menos con el mismo contenido personal.

Y por muy pergeñado que lo tenga el alcalde, y por mucho que se quiera que se edifique, que lo tiene pergeñado y que quiere que se edifique, como para eso se necesita urbanizar, no hay problema, no se va a urbanizar, no va a hacer planeamiento de desarrollo, por mucho que, cuando sea, se adopte acuerdo de aprobación provisional, se admitan las viviendas a ejecutar, (1.303), las de la modificación, y que dicen además alegaciones sin fin, ya hemos recogido sus manifestaciones, incluso remitido el expediente a la Comunidad Autónoma, y, ésta, requiera de subsanación, lo que le permite la norma que se ha expuesto anteriormente, se cumpla la subsanación, y se apruebe definitivamente la modificación.

Bueno, pues a pesar de eso no se va a hacer porque se tiene que pagar la urbanización, además, el Ayuntamiento tiene que invertir, y no en adoquines, y los propietarios tienen que pagar, repetimos.

Porque a mí me parece curioso que estamos algunos hablando de qué se hace con el Cerro, pero los promotores no dicen nada, ni hacen nada, seguro que tienen mejor información que los que escribimos, y está todo pergeñado, ¡oh!, titular de la Navaja de Ockhan

Vamos, ni de lejos va a pasar alguna cosa de esas o todas: o sí y no pergeñemos lo que tienen otros que no se van a hacer daño entre sí.

Fdo.: Saturio Hernández de Marco