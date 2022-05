Soria Rock regresa con Iñaki "Uoho"

Miércoles, 18 Mayo 2022 20:43

El festival Soria Rock se celebrará los días 22 y 23 de julio, viernes y sábado, en la plaza de toros de la capital con un cartel con los grupos más destacados del panorama nacional destacando el concierto de Iñaki Uoho que actuará por primera vez en Soria y estará acompañado por gran parte de los componentes de la banda de Extremoduro.

Sons of Aguirre, The Locos, Sínkope y Benito Kamelas, las bandas femeninas The Lizards y ‘Yo no las Conozco’ y el grupo soriano Grave Noise comparten cartel.

Los organizadores han destacado la elección de los grupos en los que “un año más hemos tratado de dar respuesta a los gustos de nuestros seguidores y a las peticiones que llegan por redes sociales. También buscamos que sean grupos que no han estado en ediciones anteriores para seguir ampliando ese cartel del Soria Rock”.

El viernes día 23 actuarán Iñaki ‘Uoho’, uno de los grupos más esperados, además de Sons of Aguirre, The Locos y Sínkope.

El sábado será el turno de Benito Kamelas, el rock femenino de The Lizards y ‘Yo no las Conozco’ y el grupo soriano y burgalés Grave Noise

Las entradas saldrán a la venta anticipada la próxima semana en la página web soriaeventos.es con las primeras 300 entradas a 19 euros para el viernes (después a 24 euros y a 30 en taquilla) y a cinco euros para el sábado (12 en taquilla).

Soria Rock mantendrá su colaboración solidaria con el Banco de Alimentos por lo que las personas que lleven productos no perecederos sobre todo leche. También se podrá realizar una aportación económica y todos los que colaboren tendrán una consumición gratis. Igualmente se usarán vasos reutilizables como en años anteriores.