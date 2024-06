Soria Ya! hace autocrítica y anuncia que volverá a las calles

Jueves, 13 Junio 2024 14:06

Soria Ya! está realizando autocrítica de los malos resultados cosechados, dentro de la coalición EXISTE, en las elecciones europeas. Ha avanzado que la plataforma saldrá de nuevo a la calle y seguirá manteniendo su vocación de transversalidad.

La procuradora de Soria Ya, Vanessa García, ha reconocido que los resultados electorales de la coalición EXISTE en las europeas no han sido satisfactorios ni en Soria ni en los generales.

En este sentido ha asegurado que están realizando autocrítica analizando todas las situaciones “y eso nos da más fuerza para seguir trabajando de cara a próximas elecciones”.

García ha recordado la cita de Marcelino Camacho que decía “si uno se cae, se levanta y sigue adelante”.

A preguntas de los periodistas, García ha señalado que están manteniendo reuniones para estudiar los fallos que han podido cometer en las elecciones europeas.

“A mi parecer el más importante es que nos ha faltado tiempo, porque en 15 días no hemos podido explicar a todo el mundo que es la coalición EXISTE y explicar que Soria Ya estaba dentro. Nos ha llegado datos de gente que iba a votar y en los colegios electorales buscaba la papeleta de Soria Ya. En algunos sitios, hemos tenido suerte y las personas que estaban en la mesa aclaraban que era la de EXISTE, pero me consta que en otros sitios simplemente han dicho que Soria Ya no se presentaba y han sido votos perdidos”, ha argumentado.

Ceña ha asegurado que una de las cuestiones que se plantean de la victoria del PP en la provincia es que se ha enganchado a muchas de las banderas levantadas por Soria Ya, como infraestructuras y servicios en Soria, aunque sin cumplirlas.

“A lo mejor hay que trabajar más para explicar cuestiones como la A-15, que no se hace porque no hay voluntad política desde hace 25 años”, ha señalado.

Ceña ha apuntado que los partidos nacionales no trabajan de forma adecuada a favor de Soria sino de sus estructuras piramidales y por ocupar el poder.

Palomar ha avanzado que seguirán trabajando en las Cortes regionales pero ha anunciado que Soria Ya volverá a salir a la calle en breve.

“Es algo que la gente nos pide y Soria Ya tiene que estar como movimiento social en las calles y pronto anunciaremos algún acto”, ha manifestado.

En cuanto a la coalición EXISTE, ha confirmado que seguirá adelante, aunque para futuras elecciones Soria Ya irá con su logotipo.

“La gente buscaba la papeleta de Soria Ya y al no encontrarla decidió votar a otro partido”, ha asegurado.

En cuanto a la posibilidad de convocatoria de elecciones generales en otoño, en vista del panorama político español, Ceña ha asegurado que el Gobierno tiene que conseguir aprobar un presupuesto para 2025 y “no está nada fácil”.

“No sé si un Gobierno puede salir adelante sin ningún presupuesto y sin aprobar ninguna Ley. Sólo ha salido adelante la ley de amnistía en esta legislatura. Octubre, noviembre, febrero… es un escenario posible pero todo va a depender de si se logran los pactos para gobernar en Cataluña y en El País Vasco. Así estamos: territorios que son relevantes y territorios que no son relevantes. Y es lo que hay en la política española”, ha asegurado.

Ceña ha reiterado que Soria Ya quiere seguir siendo un partido transversal, con la mejora de Soria como objetivo.

“No somos de izquierdas ni de derechas. Somos de Soria. Somos de la A-11, de la A-15, del tren a Castejón, de las ayudas al funcionamiento de las empresas y de los autónomos. Y somos de la revitalización social y económica de Soria. Es muy sencillo: cuando se está quemando tu casa, acuden los vecinos a darte los vecinos a darte un cubo de agua para intentar apagarla y no les preguntas si son de izquierdas o de derechas. Coges el cubo de agua y lo intentas apagar. Nosotros creemos que la situación de Soria es muy grave, con el fenómeno de la despoblación y la pérdida de actividad económica, y tenemos que remar todos juntos y para eso no hace falta una política de derechas o de izquierdas, nos falta una política decidida de avanzar por Soria”, ha reflexionado.