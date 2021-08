Serrano: "A día de hoy no descarto candidatura en PP"

Lunes, 02 Agosto 2021 16:35

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha asegurado que a día de hoy, no descarta presentar candidatura para presidir el Partido Popular de Soria, siempre con la premisa de conseguir la unidad.

"En su día dije que por muchas cuestiones, no entraba en mis aspiraciones presentarme a la presidencia del partido. Llevo bastante tiempo trabajando en que se produzca una candidatura de consenso, de unidad, en la que sumemos todos en la misma línea. A día de hoy, por lo que ves, no está el tema encauzado del todo y espero que se encauce. Si a día de hoy hubiera que dar el paso, y así me lo ha pedido mucha gente, pues no lo descarto", ha declarado a preguntas de los periodistas.

Serrano ha subrayado que los afiliados del PP lo que quieren es la unidad del partido.

"Se están produciendo conversaciones y van tendentes a esto y espero que se consiga", ha resaltado.

"Si ese camino de la unidad se produjese, a mi me daría igual el compañero que encabezase ese proyecto", ha apuntado.

En cuanto a si es partidario de acoger a los militantes de la PPSo, Serrano ha señalado que es partidario de sumar, sumar y sumar.

"En el PP no sobra nadie que quiera estar", ha reiterado.

Serrano ha señalado que en la decisión del Comité de Derechos y Garantías del PP a nivel nacional, qu eha estimado la solicitud de amparo cursada por los vicesecretarios del partido contra la reordenación de la junta directiva del PP de Soria que la presidenta Yolanda de Gregorio impusló en febrero de 2020, en lo personal no le afecta nada, porque ya en su día cuando compañeros en el PP decidieron impugnar la decisión, ya transmitió que dejaba el puesto de coordinador en"stand-by".

"Ahora se ha resuelto y hay que acatarlo y nada más. Se tomó una decisión en el PP que en Valladolid se dio por buena, o por lo menos no se corrigió, y desde Madrid ahora se ha corregido", ha apuntado.

Serrano ha emplazado a preguntar a Yolanda de Gregorio sobre su intención de presentarse al congreso del partido.

Además ha señalado que la resolución se aprobó el pasado 20 de julio, después de año y medio de iniciarse la reclamación.

Serrano ha asegurado que le gusta que en el PP se habla de proyectos y no de cuestiones que no están en el trabajo diario.