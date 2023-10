Séptimo fasciculo de refranero de dieta mediterránea

La Fundación Científica Caja Rural (FCCR) ha editado el séptimo fascículo del refranero temático de la dieta mediterránea, que repasa los refranes y dichos relacionados con las perdices y codornices, pollos, caza y carne de caza y jamón.

La FCCR publicará en las próximas semanas tres nuevos fascículos que completarán la serie de más de 5.100 refranes relacionados con la dieta mediterránea.

Cuando la perdiz canta, señal es de agua; el conejo y la perdiz donde nacen van a morir, el pollo de enero, sube a su madre al gallinero; alábate pollo que mañana te guisan; a cazador nuevo, perro viejo; a la torcaz, hasta que no le veas el collar, no le has de tirar; caldo sin jamón ni gallina, no vale una sardina o el que nace para torta, del cielo le cae el jamón son algunos de los refranes y dichos recogidos en este nuevo fascículo.