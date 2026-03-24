Sanidad designa de urgencia a sucesora en funciones de gerencia de GASSO

Martes, 24 Marzo 2026 20:45

La actual directora médica del hospital universitario Santa Bárbara de Soria, Marta León, asumirá las fuciones de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO) de forma interina.

Así lo ha decidido la Consejería de Sanidad "de urgencia", tras la detención del gerente de la GASSO y el director del Área de Gestión y Servicios Generales de la Sanidad soriana.

El objetivo de este nombramiento interino es evitar la parálisis administrativa y asegurar el pago de nóminas y suministros.

El SACyL, según han informado los sindicatos, espera anunciar un gerente titular externo a la provincia en un plazo máximo de 72 horas, para garantizar la neutralidad durante la auditoria.