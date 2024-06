Rey (PSOE): ·El PSOE no está muerto en la provincia"

Lunes, 10 Junio 2024 13:06

El secretario general del PSOE de Soria, Luis Rey, ha asegurado que su partido no está "muerto" en la provincia y ha resaltado que su fortaleza, como demuestran los resultados en las elecciones locales, está en sus alcaldes.

En clave provincial, Rey ha señalado en la valoración de los resultados de las elecciones europeas que la fortaleza del PSOE está en las alcaldías y sus representantes, que obtienen buenos resultados en las elecciones locales.

“Cuando hablamos de elecciones locales, al PSOE le va mejor que en procesos generales”, ha resaltado.

Rey ha asegurado que el PSOE no está “muerto” y hay mucho PSOE en la provincia para seguir trabajando y creciendo.

Además ha reconocido que ha habido una falta de movilización de su electorado en las elecciones europeas.

“Seguramente ha ganado más quien se ha dedicado a hacer una campaña nacional”, ha censurado.

Rey, que se ha felicitado la mayor participación en las elecciones europeas en Soria y al PP como ganador, ha subrayado en clave nacional que el plebiscito del PP contra Pedro Sánchez no lo ha ganado, más allá de la victoria.

“Si su clave electoral era tumbar a Sánchez o al PSOE, no lo han conseguido. Esperaban un resultado mucho más abrumador para seguir con esta campaña brutal de ataques personales y que sirviera para convocar unas elecciones generales. Esa no es la realidad, no ha pasado. La buena noticia es que el PP no ha conseguido tumbar al PSOE ni a Sánchez”, ha asegurado.

En el campo nacional, Rey ha señalado la aparición de “Se acabó la fiesta” cuyo único programa electoral ha sido el bulo, la propaganda y el insulto a través de las redes sociales.

“Debemos hacérnoslo mirar en este país. Lo curioso es que este partido ha ganado en Castilla y León y en Aragón a plataformas potentes cuyo lema era combatir la despoblación”, ha señalado, y ha hecho irrelevante la irrupción de Existe.

“Hay una gran desafección de la política, consecuencia de la bronca permanente que algunos, especialmente la derecha, ha estado generando. Si mañana ponemos una foto de Alvise y preguntamos a cien sorianos quien es, seguramente que no lo saben”, ha censurado.

Rey ha asegurado que los resultados electorales en Europa le dan la sensación del suicidio del escorpión, tras el ascenso que ha tenido la ultraderecha en países como Alemania y Francia, fundadores de la UE.

“Estos partidos, una de sus señas de identidad, es el nacionalismo. Apuestan claramente por el antieuropeismo por perjudicar sus señas de identidad. Tengo la sensación que Europa se está dando a sí mismo una picadura”, ha reflexionado.