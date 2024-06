Serrano (PP): "En Soria, el plebiscito está ganado"

Lunes, 10 Junio 2024 12:36

El presidente del PP de Soria, Benito Serrano, ha asegurado que con los resultados electorales en la provincia en la mano y los cuatro puntos en general en España, respecto al PSOE, “el plebiscito está ganado”.

Serrano, a preguntas de los periodistas, ha valorado con satisfacción los resultados electorales conseguidos por su partido en las europeas, ya que ha ganado en prácticamente todos los pueblos de la provincia, además de en la capital.

“Con los resultados electorales en la mano en la provincia, y con los cuatro puntos en general en toda España, creo que el plebiscito está ganado, lo que no entiendo es que no haya un Macron en España. Llevamos mucho tiempo aguantando con esos siete votos y nos hemos tenido que radicalizar para mantener el Gobierno y los ciudadanos lo han expresado de forma rotunda no sólo aquí sino en toda España”, ha apuntado.

Serrano ha asegurado que, a la vista de las valoraciones que está leyendo y escuchando, las elecciones las han ganado todos, menos Sumar.

“No entendí a la número 1 del PSOE, porque dijo dos mentiras: la primera que tenían 21 escaños, cuando son veinte; y la segunda, que es zurda, pero escribe con la derecha. El único que escribe aquí con la izquierda, soy yo”, ha ironizado.

El PP ha ganado en 158 pueblos, frente a 19 el PSOE, uno Vox (Recuerda) y otro Existe y hay cuatro con empate.

Serrano ha pedido al PSOE, tanto en el Gobierno como en los cargos provinciales, reflexionen sobre los datos, al igual que otras formaciones como Existe "sobre el tipo de políticas que estamos haciendo".

“Desde que tome la presidencia del PP hemos comparecido en tres elecciones y en las tres el PP ha ganado de forma bastante holgada. Y cuando el centro-derecha está unido, en la provincia de Soria no hemos perdido nunca. Eso nos marca un camino a todos de lo que tenemos que seguir trabajando”, ha resaltado.

Serrano, que ha agradecido a los sorianos que fueron a votar y ha pedido concienciar a la sociedad de la importancia de las elecciones europeas, ha explicado que a su juicio los resultados electorales reflejan un “cambio de ciclo” en la provincia, al pasar de un PSOE que “nos ganaba en más de 4.599 votos en 2019 a nosotros avanzarle ahora en 5.003 votos”.

Serrano ha calificado de victoria rotunda la conseguida por el PP en la provincia y que es la respuesta de los votantes sorianos al PSOE y su incumplimiento de compromisos, como la fiscalidad diferenciada mal aplicada, o “hacernos desiguales” en función del territorio donde vivamos, con concesiones a los independentistas y la ley de amnistía.

Además ha considerado que el nulo apoyo al área metropolitana de Soria capital, por parte del PSOE, le ha pasado factura.

“Si Soria y la provincia quieren crecer, o lo hacemos todos juntos o aquí no va a crecer ninguno. El nulo apoyo del área metropolitana, y mañana hablaremos de esto, va a condenar al PSOE, porque nadie entiende que la capital sea el lastre de toda la provincia, que es lo que está ocurriendo y podría poner más de un ejemplo”, ha augurado.

Serrano ha censurado que el PSOE se ha radicalizado, cuando el votante soriano no lo es y con 9.600 votos de diferencia del PP entre 2019 a 2024 lo ha expresado con rotundidad, que quieren políticas donde se ayude al ciudadano y donde el eje de la política sea el problema de los ciudadanos.