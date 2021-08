Reconocimiento internacional para "Friendzone"

Martes, 10 Agosto 2021 10:07

"Friendzone", de Sergio de Miguel, ha recibido el premio de Mejor Cortometraje en la décimo cuarta edición del Festival Internazionale del Cortometraggio State aKorti (Sicilia).

“Ya me parecía un auténtico premio estar entre los 11 finalistas de todo el mundo en un festival de ese nivel y cuando he conocido la noticia no podía creérmelo”, ha señalado el director del cortometraje minutos después de conocer su triunfo en Italia.

De Miguel ha asegurado que el pasado fin de semana “va a ser difícil de olvidar”, ya que además del reconocimiento en State aKorti, el sábado viajó a la localidad leonesa de Riego de la Vega para recoger el galardón como Mejor Cortometraje de Castilla y León en el festival internacional Luna de Cortos.

De Miguel recogió el premio “con la misma ilusión que tiene un niño el Día de Reyes”.

“Es un cortometraje que se hizo entre amigos en tiempo record y, por lo tanto, que los festivales se fijen en nuestro trabajo ya es un premio”, ha explicado.

De Miguel ha definido ‘Friendzone’ como un cortometraje “gamberro”.

“Es como soy yo. Lo que me gusta es que hago los cortos para divertirme y para aprender, sin más pretensiones, y eso me libera y me da mucha libertad creativa”, ha apuntado.

El filme, de seis minutos de duración, se gestó dentro del Kino Soria Rueda de 2019, promovido por el Ayuntamiento de Soria, y ha contado con un equipo de diez personas que han colaborado durante las distintas fases de producción.

‘Friendzone’ cuenta con cuatro premios: Mejor Guion en el Festival Internacional De Cortometrajes Pilas En Corto 2020, Premio del Público en Korterraza 2021, Mejor Corto de Castilla y León en el Festival Internacional de Cortometrajes Luna de Cortos 2021 y Mejor Corto en el Festival Internazionale del Cortometraggio State aKorti 2021. +Además suma 20 selecciones oficiales en cinco países: España, Argentina, México, Portugal e Italia.

TRAILER OFICIAL

https://vimeo.com/498203207.