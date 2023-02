Rechazada reducción de pena por agresión sexual

Martes, 07 Febrero 2023 07:23

La Audiencia provincial de Soria ha rechazado revisar la condena a un agresor sexual, que solicitó la reducción de la pena de cinco años impuesta en aplicación de la nueva redacción dada al artículo 179 del Código Penal dado por la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual.

La Audiencia ha entendido que expresamente se está excluido, tanto en la anterior regulación como en la actual, que fuera condenado a la pena mínima, por la gravedad de las secuelas sufridas por la víctima.

La Audiencia provincial ha desestimado la solicitud de revisión de condena y ha declarado de oficio el pago de las costas, según la sentencia remitida por el Gabinete de Comunicación del TSJCyL.

El acusado por delito de abuso sexual fue condenado por sentencia de mayo de 2021 a una pena de cinco años de prisión, como autor de un delito de acceso carnal por vía vaginal hallándose la víctima, de 19 años, privada de sentido por efecto de la ingesta alcohólica.

El Ministerio Fiscal y la acusación particular han rechazado la solicitud de revisión de pena solicitada.

La Fiscalía ha argumentado que la pena no debe imponerse en el mínimo debido a la gravedad de síntomas y secuelas sufridos por la víctima, dada su juventud en el momento de los hechos -19 años-.

En la nueva regulación, la pena estaría enmarcada entre 4 a 12 años de prisión.

“Entendemos que no procede la revisión de la pena impuesta al penado E. C. pues tanto en una como en otra regulación la pena mínima prevista lo es de 4 años de prisión, y en el caso que nos ocupa, pese a no concurrir circunstancias, modificativas, expresamente se excluyó por la Sala que debiera ser condenado a la pena mínima del precepto penal aplicado por las razones anteriormente reflejadas, lo que impide que se deba revisar la condena tal y como se pretende”, se puede leer en sentencia.