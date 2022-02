Ramiro (UP): "hacemos política pensando en la gente"

Martes, 08 Febrero 2022 16:18

El cabeza de la candidatura en Soria de Unidas Podemos, Jorge Ramiro, defiende que hay que apostar en Soria por otro modelo económico, más sostenible y pegado al territorio, para combatir la despoblación y generar alternativas para los jóvenes.

Unidas Podemos se presenta a las elecciones autonómicas con la intención de ofrecer un modelo diferente de desarrollo en la provincia, a la que han presentado otras opciones políticas.

- ¿Qué tiene Unidas Podemos que no tengan otras opciones de izquierda?

- Principalmente lo que tenemos es que no nos da miedo decir la verdad. Lo estamos demostrando en todos los niveles. A nivel nacional, autonómico y en Soria, también. No nos da miedo pisar callos de determinados poderosos. Hacemos política pensando en la gente y no en quien nos va a recriminar o presionar.

- Pero suena todo muy romántico en este sistema político...

- Sí, es una opción romántica pero es que si hemos entrado en la política también es por romanticismo. Ninguno de nosotros nos dedicamos profesionalmente a la política. Cada cual tiene su trabajo, pero estamos convencidos de que hay una oportunidad de mejorar la vida de las personas y a eso vamos.

- Las políticas de Unidas Podemos se pueden llevar a la realidad? ¿O es todo muy teórico?

- Las políticas de Unidas Podemos siempre cuestan sacarlas adelante. Y lo hemos visto en el último tiempo cómo ha costado sacar el salario mínimo interprofesional, o como ha costado sacar la reforma laboral. Siempre cuesta porque hay muchos intereses que quieren que todo siga como está. Ya estamos acostumbrados a que las políticas cueste sacarlas. Ahora hay una oportunidad, porque tenemos los fondos de transición y resiliencia, además alineados con un modelo sostenible, de lucha contra el cambio climático. Al final en política siempre gestionas y decides a qué dedicas el dinero. Nosotros tenemos claro a lo que lo queremos dedicar: a reforzar los servicios públicos y la educación, la vivienda y el transporte; todo políticas que mejoren la vida de la gente. No vamos a dedicar el dinero, ni a quedárnoslo, como hacen otros partidos, ni ha repartirlo entre amiguetes, ni a sostener la estructura de poder que hay en esta comunidad y en Soria.

- Hay mucho qué cambiar en la Comunidad ¿Y en Soria?

- Ya hemos visto 35 años de gobiernos del PP en qué han convertido esta Comunidad. Parece que la despoblación fuera un fenómeno meteorológico pero en realidad es consecuencia de las políticas que se han hecho durante todos estos años. Desde luego, lo último que han pensado ha sido en los sorianos y las sorianas.

- ¿Qué os piden los vecinos de los pueblos?

- A la gente cada vez le cuesta más participar en política, porque cada vez se lo cree menos. Esta campaña, que lo es de mentiras y de distracciones, todavía hace que lo vea muy lejos. Ve las campañas como a políticos haciendo cosas de políticos.

- ¿Y por qué se ha perdido la ilusión por participar en la elección de los políticos?

- Hay que tener en cuenta en qué estado nos hemos quedado después de estos dos años de pandemia. Estamos todos muy tocados y estamos buscando seguridades, cuidados, y ve la ciudadania que está política chusca de zasca y de mentiras no va con ellos. Es normal que la gente esté desafecta. Nosotros en esta campaña, que nos hemos movido, hemos aprovechado para conectar con distintos colectivos que están luchando por lo suyo, como en Duruelo de la Sierra y la plataforma vecinal contra el mirador en Castroviejo. Es una cosa que no tiene sentido, por encima de las rocas, y todo para que alguien se baje de su todoterreno y vaya a ver la naturaleza en mocasines y no se manchen los zapatos. En Golmayo nos hemos reunido con otra plataforma que está preocupada por el aire que les llegua por Camaretas. En Borobia hemos estado con el promotor del observatorio astronómico.

Hay dos modelos contradictorios. El que lleva intentando impulsar el PP estos años intentando favorecer a las grandes empresas o poderes que vienen a pedir subvenciones y a dejar todo hecho una mierda. Y el otro, en el que mucha gente está luchando por otro modelo y que es el momento de plantear.

- No creéis en el proyecto de macrovaquería de Noviercas para combatir la despoblación?

- Ya se ha visto que no. Tenemos la hermana pequeña de la vaquería de Noviercas, que es la de Caparroso, y que si vas a ver los datos de población, han descendido. Lo que tienen un problema medioambiental toda la comarca, con escorrentías de purín.

En Noviercas, hay ejemplos de ganadería extensiva y regenerativa, donde están intentando vivir con 50 vacas. Todos estos proyectos de grandes explotaciones sólo pueden venir porque se les da subvenciones. Si se apoyará decididamente a los ganaderos pequeños, alguna posibilidad más habría. Hay ganaderos familiares que llevan una gran de intensivo de cerdos porque le está llevando el mercado a ello.

¿Cómo quiere Unidas Podemos combatir la despoblación?

- El primer acto que hicimos como Podemos fue una charla de repoblación con el promotor de la ley de desarrollo sostenible del mundo rural. Es una ley que lleva en vigor desde 2013 y que nunca se ha desarrollado. Primero porque estuvo gobernando el PP y ahora tampoco ha cogido todavía impulso. Es una ley que hay que actualizar y esperamos que en esta legislatura se ponga en marcha. Está claro que lo que hay que hacer con la despoblación es pedalear al revés. No podemos seguir haciendo las mismas políticas desde estos 35 años que nos han llevado a esto. Para acabar con la despoblación tiene que haber servicios públicos en los pueblos, vivienda -el PP ha incumplido su propia ley-. Nosotros llevamos en el programa promover un parque de viviendas de alquiler de gestión pública.

¿Y el empleo?

- Vemos el medio rural como si sólo pudiera dar empleos en el sector primario. Pero ahora se puede ser astrofísico y estar viviendo en un pueblo. Sólo hace falta tener servicios. No puedes estar prometiendo a 2021, como está haciendo Mañueco, una banda ancha de 30 megas, que no permite nada. Hay que apostar por las comunicaciones. Hay dinero y posibilidades de llevar la banda ancha al medio rural. Y eso abrirá otras posibilidades relacionadas con el turismo y el aprovechamiento de los recursos endógenos. Sobre todo lo que hay que tener es intención de hacerlo. Parece que la despoblación no es culpa de nadie, que no beneficia a nadie, pero no es así. Hay mucha gente que se ha beneficiado durante estos años de los territorios despoblados y ahora que han puesto la vista los grandes fondos de inversión, todavía más.

- Se refiere a los proyectos de parques solares, eólicos...

- Claro. Están viendo nuestro territorio desde un ordenador. Y en todo lo verde, pongo esto... Al final se está produciendo una colonización como la de siglos pasados pero en nuestro país. Hay que elegir si queremos ser el vertedero o el territorio en el que se generen los beneficios pero no se queden aquí, o apostamos por otro modelo, que es más a pequeña escala y distribuido. En lugar de llenar todo de parques solares, se debe y se puede apostar por las comunidades energéticas, porque se pongan las placas en lo ya construido en lugar de perder terrenos agrícolas. Hay otras formas de hacerlo pero para eso no tienes que estar ni presionado por las eléctricas ni pendiente de tu puesto en el consejo de administración.