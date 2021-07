Podemos: el patrimonio sigue perdiendo nueve a tres

Viernes, 30 Julio 2021 07:08

Podemos Soria ha reconocido que tiene un sabor agridulce tras la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la ermita de San Saturio, el Palacio de la Audiencia, y La Monjía, ya que es una buena noticia, pero llega con un retraso inexplicable de 40 años, como es el caso de San Saturio.

A juicio de la formación morada “llegan tarde y demuestran la dejadez de la Junta de Castilla y León en preservar y cuidar de nuestro patrimonio, y debemos insistir en que nuestra procuradora, Laura Domínguez, presentó una iniciativa para impulsar la declaración de 12 BICs de Soria, por lo tanto, el Patrimonio de todos sigue perdiendo nueve a tres. Aquella propuesta fue tumbada porque Partido Popular y Ciudadanos no la apoyaron”.

Podemos ha mostrado en un comunicado su preocupación por el indudable deterioro que sufren algunos de estos bienes, “hay situaciones de claro peligro de derrumbe, como el Castillo de Serón, que se va cayendo a cachos, que ya no está en la zona roja, sino en la negra que delimita la defunción final, pero podría ser cualquiera de los bienes que solicitamos, y es una exigencia que no tendríamos que pedir, tendría que sentirse por cualquier persona y entidad que ame su vida, su entorno, su historia, sus tradiciones, pero Partido Popular y Ciudadanos no deben tener esos sentimientos, o tal vez los tengan con cuarenta años de demora”.

A pesar de ello, Podemos ha mostrado su satisfacción por el paso dado, y espera que se agilicen las propuestas pendientes.

En este sentido Ha recordado que el patrimonio “es cosa de todas, que la imagen no es para tener una fotografía en tonos sepias de lo que fue y de lo que fuimos, no es para decir que un día hubo unos bonitos paisajes que nos emocionaron, y señalar acto seguido que ya no están, que hemos perdido esas dos grandes riquezas de Soria, patrimonio y paisaje, porque no fuimos capaces de conservarlas”.