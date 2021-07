El PP celebrará en septiembre su congreso provincial

Viernes, 30 Julio 2021 12:11

La presidenta del PP de Soria, Yolanda de Gregorio, ha confirmado que la junta directiva convocará el próximo 3 de agosto el próximo congreso provincial de la formación de centro-derecha en Soria, que se celebrará en el mes de septiembre, con la posibilidad de varias candidaturas.



De Gregorio ha confirmado este viernes, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa convocada para presentar el primer foro de bioeconomía de Castilla y León, que el 3 de agosto se reunirá la junta directiva del PP de Soria para convocar el próximo congreso provincial, uno de los pocos que está pendiente entre las provincias españolas.

La presidenta del PP de Soria que la convocatoria del próximo congreso provincial abrirá el plazo para presentar candidaturas.

De Gregorio ha señalado que no le "parecería mal" que hubiera más de una candidatura, porque la democracia debe presidir cualquier proceso de elección.

"Vamos a trabajar en una línea de unidad, porque el PP está ahora más fuerte que nunca. Hemos tenido más de 180 afiliaciones. Este congreso lo único que hace es cumplir los estatutos", ha señalado.

En cuanto a la posibilidad que se presente al proceso electoral, De Gregorio ha emplazado a escuchar a los afiliados y a la dirección nacional y regional del PP antes de tomar una decisión.

"Para mí el partido es prioritario. Pero también ostento el cargo de delegada territorial de la Junta donde también tengo unas responsabilidades y habrá que ver si es susceptible que me puedan otorgar la compatibilidad, porque lo prohíbe los estatutos", ha apuntado.

"El hecho de que haya dos, o tres o cuatro listas no significa que haya confrontación en el partido, porque la unidad va a imperar siempre", ha recalcado.

En cuanto a la posibilidad de la reintegración de los miembros de la Plataforma del Pueblo Soriano (PPSo), De Gregorio ha apuntado que siempre ha dicho que las puertas del PP están siempre abiertas, aunque bajo las premisas de lealtad y entendimiento