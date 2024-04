Pedalovida vuelve a pedalear para reclamar unidad de radioterapia en Soria

Viernes, 26 Abril 2024 07:21

Pedalovida, a la espera de la puesta en marcha de la unidad de radioterapia en Soria, volverá a pedalear el próximo 11 de mayo, para reivindicar que este servicio sanitario sea una realidad.

Casi 7.300 días después de las primeras promesas, el movimiento Pedalovida ha reconocido que va teniendo atisbos de esperanza con la aprobación de los presupuestos y la licitación del acelerador lineal, pero a día de hoy, según ha reiterado, ningún paciente ha recibido el tratamiento en Soria, y se sigue en la misma situación.

Esta iniciativa solidaria nació en 2023 con el objetivo de reivindicar la unidad de radioterapia en Soria y continúa un año más con su proyecto reivindicativo este año siguiendo lo

prometido: no parar hasta conseguir que la radioterapia sea una realidad en la ciudad de Soria.

Su leit motiv proviene de la experiencia vital de Ana Patricia Jambat, quien enfrentó el cáncer y viajó desde Soria a Burgos para recibir tratamiento de radioterapia, y hoy

curada reivindica una salud igual y con los mismos derechos para todos los castellanos y leoneses, junto a las miles de personas que se han ido uniendo a esta causa solidaria.

El recorrido, en esta ocasión, será inverso al del año pasado.

La ruta ciclista comenzará en la capital burgalesa (9:00 del Hospital Universitario de Burgos) y finalizará en la ciudad soriana, en la plaza de las Mujeres a las 20:00 horas, donde confluirá con la ruta senderista.

Posteriormente, se llevará a cabo una manifestación que recorrerá el trayecto entre la plaza de las Mujeres y el Hospital Universitario Santa Bárbara de la ciudad.

Cómo puede participar la ciudadanía.

1.- En bicicleta: Puedes unirte al recorrido en bicicleta desde Burgos hasta Soria.

Este año las etapas son sumativas, es decir los que realizan la primera etapa, realizan todo el recorrido entero, los 172 kilómetros de la ruta, las personas que realizan la etapa 2 harán el recorrido de la etapa 2 y 3 y por último la etapa tercera. Esta organización obedece a cuestiones logísticas y para que puedan participar más personas en el grupo de

pedaleo, ya que fue una demanda del año pasado.

Las etapas son las siguientes: (Burgos - Salas de los Infantes con un recorrido de 69 kms), la segunda etapa (Salas de los Infantes - San Leonardo 41 kms) y la tercera etapa (San Leonardo - Soria plaza de las Mujeres 62 kms).

Las rutas 1 y 3 discurren por la vía verde y la bici gravel es más adecuada para este terreno, y la etapa 2 por caminos y senderos, por lo que la bici de montaña es la más

indicada. Desde la organización han animado a todas las personas apasionadas por la bici a que se unan al recorrido en cualquiera de los puntos de paso y nos acompañen en el

pedaleo.

2.- Otra forma de colaborar es caminando:

Como novedad, también se puede completar una parte del trayecto siguiendo cuatro rutas senderistas que, partiendo de Hontoria del Pinar (Burgos), llegarán a Soria a las 20 horas.

Las etapas senderistas son las siguientes:

○ Hontoria del pinar 2 AM llega a Navaleno 6 AM 16 kms

○ Navaleno 6 AM - Cabrejas del pinar 10:15 AM 15 kms

○ Cabrejas del pinar 10:15 - Ocenilla 15:30 21kms

○ Ocenilla 15:30 - Soria plaza de las mujeres 20:00 19 kms

3.- Manifestación: Todos están invitados a participar en la manifestación final (plaza de las Mujeres - Hospital Santa Bárbara) para defender una sanidad digna para Soria.

En este trayecto acompañará la Batukada Bloko U-ke.

Sigue existiendo la posibilidad de ayudar a recaudar fondos a través de donaciones o la aportación mediante la adquisición de merchandising (camisetas,

calcetines, bolsas de tela, etc.) que la iniciativa tiene a disposición de toda la ciudadanía en Universo Muévete (en la Avenida Duques de Soria).

A día de hoy Pedalovida ha recaudado 4.168 euros.

Las contribuciones irán destinadas a la investigación contra el cáncer.

En esta edición, los fondos se dirigirán al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), que trabaja para realizar descubrimientos fundamentales para

comprender los diferentes tipos de cáncer y metástasis, así como para desarrollar formas de prevenirlos, diagnosticarlos y tratarlos eficazmente: Más investigación - menos cáncer.