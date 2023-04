Ovación para el talento artístico soriano

Viernes, 21 Abril 2023 13:52

El centro cultural Palacio de la Audiencia ha acogido ayer "Soria Talent. El Espectáculo", un evento que ha mostrado y demostrado las habilidades artísticas de los ganadores y algunos de los finalistas de las tres primeras ediciones de este concurso y que sirvió para comprobar la evolución de los participantes desde su participación.

El show, que tuvo una duración cercana a las dos horas, finalizó con la actuación de todos los participantes sobre el escenario interpretando la canción ‘This is me’, de la banda sonora de la película ‘El gran showman’, tras la cual los asistentes ovacionaron a todos los talentos, que sorprendieron con este broche de oro.

Baile, canto, música y magia fueron los protagonistas de ‘Soria Talent. El evento, que reunió a los ganadores de las tres ediciones de Soria Talent, así como a la de Soria Talent Home Edition y a tres de los finalistas, mostró el mejor talento de Soria y el público asistente disfrutó de cada una de las actuaciones en un show presentado por la actriz soriana Inés Andrés.

Paula Martínez (compositora, guitarrista y cantante ganadora de la primera edición), Lorcas (cantante ganador de la segunda edición), Ángela Viamonte (cantante ganadora de la tercera edición), Pedro Galán (mago elegido como Premio del Público en la tercera edición), Nuria Peter (joven cantante ganadora de ‘Soria Talent Home Edition’), Innovaction (grupo de baile finalista de la primera edición), Paula Oliver (cantante finalista de la primera edición) y el trío músico-vocal Caelia (cantantes y músicos finalistas de la tercera edición) fueron los encargados de deleitar al público.

Paula Oliver eligió tres temas en inglés: ‘Lost on you’ de LP, ‘Rolling in the deep’ de Adele y ‘I will always love you’ de Whitney Houston.

Los bailarines de Innovaction deleitaron al público con dos actuaciones, la protagonizada por los más jóvenes, que sorprendieron con un mix de Bruno Mars, y por los adultos, que eligieron canciones de Beyoncé para su actuación.

Lorcas cantó dos temas en solitario (‘Hello’ y ‘Buscándote’) y sorprendió a los asistentes con el dueto junto a la ganadora de la tercera edición, Ángela Viamonte, con la que interpretó una versión de ‘Colgando en tus manos’, de Carlos Baute y Marta Sánchez.

Viamonte cantó además ‘River’, de Bishop Briggs, y ‘I will survive’, de Gloria Gaynor.

La ganadora de ‘Soria Talent Home Edition’, Nuria Peter, eligió cantar en diferentes idiomas en cada una de sus tres canciones: inglés en ‘Back to black’ de Amy Winehouse, castellano en ‘Lo mal que estoy y lo poco que me quejo’ de El Kanka y el francés en ‘Dernière Danse’ de Indila.

El mago Pedro Galán, quien recibió el Premio del Público en la última edición de Soria Talent, sorprendió y embelesó a los asistentes con sus trucos realizados con cuerdas.

El trío Caelia eligió las canciones ‘Terriblemente cruel’ de Leiva, ‘Un violinista en tu tejado’ de Melendi y un medley compuesto por ‘Wrecking ball’ y ‘I will always love you’ para crear una historia que narró a los asistentes.

La ganadora de la primera edición de Soria Talent, Paula Martínez, interpretó ’27 huesos’, una creación propia, y las versiones de ‘Te has perdido quien soy’ de Vanesa Martín y ‘Flowers’ de Miley Cyrus.

Todos ellos lograron crear un ambiente “único, de gran calidad, que sorprendió a los asistentes y que demostró que en Soria sigue habiendo mucho talento por descubrir”, tal y como explicó el promotor de esta iniciativa cultural, Iván Manrique, de TASO Producciones.

“Estamos muy felices de haber podido dar un espacio a todos estos artistas, que en muchos casos han empezado a cantar de manera semiprofesional gracias a su paso por Soria Talent. Hemos descubierto mucho talento pero estamos seguros de que aún nos queda mucho más por encontrar”, ha subrayado.

A través de ‘Soria Talent. El espectáculo’ se ha querido “poner en valor” a quienes han pasado por las tres primeras ediciones de Soria Talent, “conocer qué ha cambiado en sus vidas desde que participaron en él y darles de nuevo la oportunidad de subir al escenario más importante de Soria”.