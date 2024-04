Nueva movilización en Soria para solidarizarse con pueblo palestino

Jueves, 18 Abril 2024 13:37

La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) ha convocado una nueva jornada de movilización estatal para solidarizarse con el pueblo palestino y exigir al Gobierno medidas concretas, inmediatas y eficaces contra el genocidio en la franja de Gaza. En Soria, la concentración será este sábado en la plaza Mayor, a las 12:00 horas.

Esta cuarta convocatoria estatal es también una respuesta colectiva frente a la creciente represión contra los movimientos de solidari dad con Palestina.

En los últimos seis meses, el European Civic Forum ha podido documentar que en 12 países de la Unión Europea se ha prohibido la realización de manifestaciones en solidaridad con el pueblo palestino y muchísimas personas han sido represaliadas por denunciar un genocidio.

"Más de 6 meses de genocidio ininterrumpido que continúa sin freno a los ojos del mundo, entre el silencio y la complicidad necesaria de las instituciones internacionales, que llevan manteniendo el régimen colonial israelí desde 1948 y apoyando la desposesión del pueblo palestino. Más de 6 meses de genocidio que se suman a 76 años de opresión y

crímenes de guerra y de lesa de humanidad . Un genocidio televisado que pone en evidencia la doble vara de medir que se aplica a las vidas palestinas", ha denunciado.

Tres meses después de la resolución de medidas cautelares por parte del Tribunal Internacional de Justicia para proteger a la población palestina de un posible crimen de

genocidio, ningunas de estas medidas se han implementado.

Ni la Unión Europea ni el Gobierno español que tiene obligaciones legales como miembro de la Convención para la prevenc ón del genocidio han hecho nada para acatar el dictamen de la corte internacional.

Es más, si bien el Ministro de Exteriores dijo que no se había vendido armas a Israel desde el 7 de octubre, la realidad es que las exportaciones ya aprobadas no se revocaron tal y como se podría hacer según el Tratado de Armas y así el Estado español fue el país de la Unión Europea que más armas exportó a Israel durante el mes de noviembre del 2023 . Más de la mitad de las armas enviadas desde Europa salieron del Estado es pañol.

Asimismo, RESCOP ha asegurado que en diciembre de 2023 el Gobierno también exportó a Israel y que, en ningún momento, ha dejado de comprar armas a empresas israelíes, que venden sus productos como "testado en combate", testados en genocidio, ocupación y apartheid.

"El Gobierno tenía la obligación legal de denegar y rescindir licencias de exportación, importación y transferencia de armas y no lo hizo. Seguimos comprando, seguimos vendiendo y seguimos permitiendo en nuestro territorio sirva como punto de transferen cia de material para asistir un genocidio. Hace meses que alertamos de que ahora, más que nunca,

es el momento de que el Estado español pase a la acción, sumándose a la demanda sudafricana e imponiendo sanciones a Israel para forzar a su gobierno a cumpli r la ley. A un genocidio no se le para con buenas palabras e intenciones, sino con medidas concretas para no ser cómplices del palabras e intenciones, sino con medidas concretas para no ser cómplices del genocidio, la ocupación y el apartheid", ha manifestado.

La RESCOP ha exigido al Gobierno español que Lidere un alto el fuego inmediato y permanente, acabando con el genocidio de la ocupación israelí en la Franja de Gaza, ponga fin

a la compraventa de armas y de tecnología militar y de seguridad con Israel, apoye la demanda presentada por Sudáfrica en el Tribunal Internacional de Justicia contra Israel por genocidio así como recupere la jurisdicción universal, rompa relaciones diplomáticas, institucionales, económicas, deportivas y culturales con Israel y sanciones a las empresas cómplices con la colonización de Palestina y ponga fin a la persecución y criminalización de la solidaridad con Palestina y derogue la Ley mordaza y la Ley de Extranjería.