Marlaska achaca a ciberestefas aumento de criminalidad en Soria

Jueves, 04 Abril 2024 14:59

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha achacado al aumento de los delitos de ciberseguridad el consiguiente incremento de la tasa de criminalidad en Soria, la más alta de las provincias de Castilla y León, aunque ha defendido que sigue siendo una de las provincias más seguras de España.

A preguntas de los periodistas sobre la posible preocupación en Interior por la escala de infracciones penales en Soria, que en el último balance de criminalidad ha subido un 9 por ciento, Marlaska ha reiterado su compromiso con la seguridad y, en este sentido, ha recordado que España es uno de los países más seguros del mundo y Soria tiene una tasa de criminalidad 10 puntos inferior a la media nacional.

“Referir como el incremento de la tasa de criminalidad obedece sustancialmente a la cibercriminalidad y dentro de la cibercriminalidad a las ciberestafas, donde estamos haciendo y desarrollando un trabajo de prevención y de respuesta importante en número de efectivoss”, ha declarado.

El ministro del Interior ha asegurado que la pandemia conllevó, entre otras circunstancias, cambios de vida sustanciales y en el modo de participar o intervenir en el mundo virtual de una forma muy mayoritaria, y en ello también en la realización de operaciones económicas, compraventas, etcétera.

“Por eso estaba hablando del incremento en lo que son las ciberestafas. Se está trabajando de una forma denodada en la prevención y en la respuesta en todos los tipos delictivos y específicamente en estos que por así decirlo, son de nueva conformación”, ha reiterado.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Soria, Fernando Castillo, se ha mostrado hoy preocupado por el aumento de delitos en la provincia y se ha referido a los datos del Informe de Indicadores de Seguridad publicados recientemente por el Ministerio del Interior y que sitúan la tasa de criminalidad en Soria en 41,5 delitos por cada 1000 habitantes, la cifra más alta de la región.

Las 3-714 infracciones penales denunciadas en Soria en el año 2023 suponen un aumento del 9 por ciento respecto a las 2.402 del año 2022.

El citado informe señala también que los robos con violencia e intimidación y los robos en viviendas y locales son los delitos que más han aumentado, seguidos de los relacionados con la cibercriminalidad.

En el apartado de delitos sexuales, el citado informe recoge que en el año 2023 aumentaron las denuncias de agresiones con penetración en Soria con un total de 8 infracciones, 2 más que el año anterior.

“Este aumento de las violaciones nos preocupa especialmente, porque pone en evidencia que las políticas de igualdad no están consiguiendo que las mujeres estén más seguras en Soria, sino más bien al contrario” ha afirmado Castillo.

El documento también informa de que crecieron significativamente los delitos de tráfico de drogas y la cibercriminalidad en Soria, en ambos casos el aumento frente al año anterior fue del 17 por ciento, cifra que han sido calificada como “inaceptable” por el portavoz de Vox Soria.

“Soria tiene que seguir siendo la provincia segura y tranquila que es, como lo ha sido siempre, y no nos podemos arriesgar a que determinadas políticas cambien la tendencia,” – ha resaltado Fernando Castillo −, “por eso pedimos al Gobierno que analice sin sesgos ideológicos las causas de este aumento de criminalidad, muy especialmente en ciudades pequeñas como Soria, y que tome las medidas necesarias para evitar que los delitos sigan creciendo”.

Llegada de inmigrantes irregulares

Castillo se ha referido también a la afluencia de inmigrantes, que tras su llegada a las fronteras españolas en situación irregular son acogidos en Soria y puestos al cargo de ONGs y asociaciones implantadas en la capital como la Fundación APIP-ACAM, Cepaim y Cruz Roja.

Castillo ha informado de que estas asociaciones los alojan en pisos del centro de la ciudad, y que algunos sorianos les han mostrado su preocupación por lo que los propios vecinos califican como “pisos patera” por la alta ocupación de algunas de estas viviendas.

“La Subdelegación de Gobierno oculta la información relacionada con la llegada a Soria de personas en situación irregular, no informan adecuadamente del número de personas acogidas, ni de sus condiciones, nacionalidad, etc. Recientemente informaron a un medio local de que una de estas asociaciones había habilitado no se sabe muy bien si 25, o 40, o 60 plazas para acoger a los inmigrantes llegados de Canarias pero por las redes sociales circulan vídeos de Soria en los que puede verse que llegan muchos más. Más vale que el Ministro del Interior, le diga a su compañera Elma Sainz, del Ministerio de Migraciones, que el Centro de Refugiados del barrio de Los Royales se ha quedado pequeño antes de empezarlo” ha afirmado el edil.