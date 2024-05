Mañueco insiste en que la Junta apoya crecimiento empresarial en Soria

Martes, 21 Mayo 2024 18:18

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no ha aceptado poner en marcha las ayudas al funcionamiento de autónomos y empresas en Soria, como ha vuelto a solicitar Soria ¡Ya! en las Cortes regionales, y ha subrayado la apuesta regional por crear empleo apoyando a las empresas.

Soria ¡Ya!, a través del procurador Ángel Ceña, ha preguntado al presidente de la Junta, Fernández Mañueco, si va a cambiar de criterio y aceptar que también puede poner en marcha las ayudas al funcionamiento de autónomos y empresas en la provincia de Soria.

Ángel Ceña pregunta al Presidente de la Junta si piensa su gobierno cambiar de criterio y aceptar que la Junta de Castilla y León también puede poner en marcha las ayudas al funcionamiento de autónomos y empresas en la provincia de Soria

Fernández Mañueco ha contestado que la Junta se preocupa por Soria y Castilla y León y están aplicando muchas medidas a favor de empresas y de autónomos, desde directas a financiación, pasando por suelo industrial a bajo precio y apoyo a la internacionalización y baja fiscalidad en el medio rural.

“Seguimos reclamando al Gobierno de España que aplique al máximo la fiscalidad diferenciada para Soria, Teruel y Cuenca” ha señalado.

En la réplica, el presidente de la Junta ha insistido en que fueron los gobiernos de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla-León los que consiguieron la fiscalidad diferenciada y ha subrayado que se ha ayudado a crecer, invertir, instalarse e innovar a las empresas.

En este sentido ha concretado que en los últimos años la Junta ha aportado nueve millones para las empresas, y 82 millones de euros en los dos últimos años en ayudas de financiación a las empresas, tiempo en el que Soria ha batido los récords de exportación.

“Tenemos la fiscalidad más baja de la historia y en las próximas semanas saldrán las ayudas a los autónomos”, ha avanzado.

Gracias al apoyo de la Junta, Fernández Mañueco ha recalcado que han sido posible los proyectos de Solarig, Redexit, Therminer, Carburos Metálicos y Moreno Saez.

“En Soria llevamos tres años creando empleo. En Soria hay más gente trabajando que hace muchos años, aunque usted no lo quiera ver”, ha sentenciado.

En la sesión celebrada hoy, Fernández Mañueco ha repetido su negativa del 29 de noviembre de 2022, cuando se le planteó desde la agrupación soriana una cuestión similar.

Para Soria ¡Ya!, Fernández Mañueco “vive muy alejado de la realidad de la provincia. Ni apoya a las empresas ni a los autónomos sorianos, sólo hay que comprobar las ayudas que da a estos últimos si las comparamos con otras comunidades autónomas. No sólo no ayuda sino que además se pone medallas que no le corresponden. Si las empresas y autónomos de la provincia salen adelante es por méritos propios, por sus trabajadores y su buen hacer, no por la mano de la Junta».

Para el movimiento ciudadano la postura del presidente de la Junta y del Partido Popular de Castilla y León sobre este asunto obedece a su mantra de “tratar a todas las provincias de la Comunidad por igual sin distinción, y sabe que si aplica las ayudas en Soria, tal y como le autoriza la Comisión Europea, otras provincias como Zamora, Ávila o Segovia exigirán medida similares, algo a lo que no se quiere enfrentar”.

En opinión de Soria ¡Ya! es lamentable que Fernández Mañueco se ponga el traje reivindicativo para exigir al Gobierno de España, pero no haga lo propio donde sí tiene capacidad de decisión.

“Esto nos lleva a pensar que si el PP gobernara en España nos podríamos ir olvidando de estas ayudas, porque son simple y llanamente un arma política para desgastar a Sánchez a ojos de los sorianos”.

Para el movimiento ciudadano el compromiso con la provincia “se demuestra reivindicando allí donde sea necesario, sin mirar qué color dirige la administración en cuestión, anteponiendo los intereses comunes de Soria a los de unas siglas” ha apuntado