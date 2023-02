Las Cortes rechazan retorno de Medicina

Miércoles, 08 Febrero 2023 14:50

Finalmente, la propuesta de Soria ¡Ya! para recuperar los tres primeros cursos de Medicina en Soria no ha salido adelante en la votación. PP y Vox han rechazado apoyar la PNL. PSOE, UPL y Ciudadanos se han abstenido.

Ha contado con el apoyo de los procuradores de Por Ávila y Unidas Podemos.

En su valoración, Soria ¡YA! ha expresado que confiaba en que, por el bien de la provincia, esta iniciativa saliera adelante.

“Ahora los procuradores de Soria por PP y PSOE, Pedro Antonio Heras y Ángel Hernández, tendrán que explicar a la sociedad

soriana las razones que les han llevado a no respaldar una propuesta que ya hicieron sus partidos", ha demandado.

"Más de 19.000 votantes y más de 7.000 firmas han solicitado la devolución de los estudios de medicina al campus de Soria.

Innegablemente existe un amplio respaldo social”, han insistido desde Soria ¡YA!.

La agrupación no ha aceptado las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios popular y socialista por no aportar nada al texto o por ser poco realistas. La agrupación no entiende la falta de voluntad real y sin matices de PP y PSOE para devolver los estudios de medicina al campus de Soria.

Voluntad que no falta en su apoyo a la implantación de medicina en Burgos y León.

Los procuradores de la agrupación de electores de Soria ¡YA! han defendido hoy en el pleno de las Cortes la proposición no de ley (PNL) en la que instan a la Junta de Castilla y León a iniciar los trámites necesarios y pida a la Universidad de Valladolid que formalice la solicitud de nueva enseñanza oficial que incluya los tres primeros cursos del grado de Medicina en el Campus de

Soria.

El principal motivo que ha esgrimido Ceña desde la tribuna de oradores en defensa de esta PNL es la preocupante falta de profesionales médicos que hay en la provincia de Soria. Un problema que se agrava porque en Soria cuesta cubrir las

plazas vacantes más que en otras provincias. El procurador soriano ha considerado que, ofertar los tres primeros cursos de este grado, puede facilitar que sus estudiantes creen vínculos con la provincia, haciéndola más interesante para ejercer su actividad una vez terminada la carrera.

Algo para lo que la reciente declaración como hospital universitario del Complejo Asistencial de Soria puede ser un plus.

Consideran que, impartir la primera mitad de los cursos de medicina en el campus soriano, ayudaría a paliar la escasez general de facultativos por el aumento de plazas que esto supondría y, por lo tanto, de profesionales en los próximos años.

Una medida de muchas otras que se tendrían que llevar a cabo para solucionar este problema desde una perspectiva de medio a largo plazo. Medidas como compensaciones económicas para plazas de difícil cobertura, incentivos profesionales o de vivienda.

Ceña ha indicado que los territorios que forman parte de la España vaciada son los menos interesantes para los aspirantes MIR a la hora de elegir plaza. Soria, y Teruel son las únicas provincias que no asignaron ninguna plaza entre los primeros 4.000 candidatos durante la última convocatoria.

Soria tuvo que esperar hasta el candidato 4.594 para entrar en el proceso.

El portavoz soriano ha incidido que, de salir adelante esta propuesta, se permitiría que se añadiera como centro de impartición de esos estudios a la Facultad de Ciencias de la Salud del Campus Duques de Soria. Una Facultad, ésta de Ciencias

de la Salud de Soria, en la que se cursan desde hace décadas los estudios de enfermería y fisioterapia. Un grado de enfermería en Soria que, por ejemplo, en 2019 fue el segundo grado más demandado de toda la Universidad de Valladolid,

sólo por detrás del grado de Medicina en Valladolid.



También ha señalado que el único organismo que hay en Soria de rango autonómico es el Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León. “Algo que refuerza nuestra petición”.

El procurador de Soria ¡YA! en las Cortes ha insistido en que es posible que los tres primeros cursos de medicina se impartan en una ciudad como Soria. “Ya se demostró durante más de 20 años en la etapa del Colegio Universitario de Soria (CUS)”.

Ceña ha recordado que, en 2019, Yolanda de Gregorio, delegada territorial de la Junta y presidenta entonces del PP provincial, apoyó que los estudios de Medicina se volvieran a implantar en Soria. Del mismo modo, el alcalde de Soria,

Carlos Martínez, puso sobre la mesa esta posibilidad en 2008. En ninguno de los casos ha habido resultados a la vista en forma de estudios de medicina en el campus soriano. Por esto, el procurador soriano ha instado a PP y PSOE a apoyar esta PNL.

Ha destacado el respaldo general recibido por parte de la sociedad soriana a la campaña de firmas lanzada para recabar apoyo popular a esta iniciativa parlamentaria. Más de 7.000 firmas recogidas en Soria, varios pueblos de la provincia y online durante tres meses.