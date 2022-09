La inflacción complica viabilidad de hostelería

Viernes, 16 Septiembre 2022 16:57

Los hosteleros apuntan un otoño-invierno complicado, con el incremento de los costes que está poniendo en riesgo la viabilidad de sus establecimientos.

El presidente de Asohtur, Pablo Cabezón, ha emplazado a hacer cuentas en los establecimientos una vez terminado el verano, "que ha sido bueno", para realizar el consiguiente balance económico y valorar si se ha superado el sector prácticamente dos años de cierres y suspensiones por la pandemia del Covid 19.

Cabezón ha apuntado que el verano también ha sido atípico, porque además de arrastrar el sector estos dos años de pandemia, está sufriendo en sus carnes el incremento de los gastos, con una inflacción que se ha disparado en España por encima del 10 por ciento.

"Los gastos son desorbitados y ahora hay que echar cuentas para comprobar si se han hecho bien los números. Hablamos de la factura de la luz que cuesta el doble", ha ejemplificado.

Además ha reconocido las dificultades que están encontrando para contratar personal para la hosteleria.

"Se podía haber trabajado más en muchos casos, pero no se ha podido, porque no se daba a basto, ya que no había personal", ha reconocido.

Cabezón ha asegurado que en los próximos meses, que ha avanzado que serán duros, hay que trabajar muchos aspectos y uno de ellos es intentar que sean más atractivos los puestos de trabajo.

"Hay que darle una vuelta a la formación en Soria. Creo que está mal. Igual que nos echamos nosotros la culpa durante muchos años, porque es difícil conciliar la vida familiar y laboral, hay que decir que las administraciones no están haciendo las cosas bien en lo que se refiere a formación", ha apuntado.

Cabezón ha animado a trabajar en grupo e intentar que la hostelería se convierta en una oferta laboral de futuro, y no temporal como es ahora.

Por su parte, Toño Cascante, ha puesto como ejemplo lo que pagó en el bar en agosto de 2021 y lo que ha ha pagado este verano. Ha pasado de 1.200 euros de luz hace un año a 2.700 euros este último mes de agosto.