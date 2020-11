La hostelería urge ayudas para evitar su funeral

Viernes, 06 Noviembre 2020 14:04

Cerca de un millar de profesionales de la hostelería de Soria y provincia se ha concentrado al mediodía de este viernes frente a la sede de la Delegación Territorial de la Junta en Soria para asistir a la escenificación del funeral del sector, tras las nuevas medidas restrictivas decretadas por el Gobierno regional. ASOHTUR ha reclamado ayudas urgentes.

La Agrupación de Hostelería y Turismo de Soria (ASOHTUR) ha convocado esta concentración, bajo el lema "SOS Hostelería", en la que se ha reclamado ayudas a las administraciones que permitan afrontar el nuevo cierre a los establecimientos hosteleros.

Un coche fúnebre ha llegado a las puertas de la sede del Gobierno regional en Soria para escenificar un funeral en el que el difunto ha sido el propio sector.

La actriz Tatiana Ramos ha leído un manifiesto del colectivo en el que ha repasado los impuestos que paga a las administraciones mientras éstas "criminalizan" a la hostelería ante la opinión pública, "como si fuéramos la causa del coronavirus", cuando sólo el 3,5 por ciento de los contagios se produce en hostelería y restauración.

"Basta ya de criminalizar a la hostelería. Los hosteleros somos gente emprendedora y acostumbrada a lidiar con las adversidades; hemos asumido todo sin quejarnos un ápice pero el vaso se ha colmado. La hostelería está muy tocada. No podemos trabajar y no podemos afrontar más gastos", ha resaltado.

El presidente de la agrupación soriana, Pablo Cabezón, ha subrayado la importancia del sector en España y en concfreto en Soria, que mantiene además a otros subsectores que, con este nuevo cierre, están abocados a una bajada importante de la facturación.

Cabezón ha reclamado las ayudas urgentes para el sector pero ha censurado que el Ayuntamiento de Soria lo haya hecho este viernes, cuando "han tenido muchos días para hacerlo y no puede ser que el día que nos manifestamos se anuncien medidas".

"La hostelería y el sector turístico son los que han sacado a España adelante y ha dado trabajo a generaciones", ha recalcado.

Cabezón, que ha cifrado en 15.000 personas las que viven en Soria de la hostelería, ha criticado que se mande al sector a casa sin ningún tipo de ayuda, cuando realiza una función social muy importante, que está resaltando aún más la propia pandemia.

"Llevan siete meses trabajando unos políticos que no saben resolver el problema ni saben tomar medidas para que no nos aboquen a nosotros a la ruina", ha censurado.

Cabezón ha rechazado que el sector hostelero tenga que pedir créditos para subsistir y ha reclamado que se le den ayudas para mantener no ya a los propios negocios sino a sus familias.

Además ha pedido a las administraciones que se pongan de acuerdo para arbitrar medidas en toda España, en lugar de "tirarse piedras" entre ellos.

Cabezón ha augurado que dentro de 14 días, cuando termina el plazo del cierre iniciado este viernes, se tomarán medidas más restrictivas y "al final nos van a encerrar y confinar".

Para muchos establecimientos de hostelería, este cierre supone la ruina, según el presidente de ASOHTUR, que ha señalado que no se puede aprobar esta medida sin antes articular ayudas.

"No te pueden expropiar el negocio. Si me cierras el negocio, me tendrás que pagar. Si me prohíbes un derecho como es trabajar, me tendrás que dar una ayuda ya", ha sentenciado.

Cabezón ha denunciado que la Junta todavía no ha pagado ayudas de los ERTE durante el estado de alarma y hay profesionales que están viviendo con menos de 700 euros.

Además ha criticado que el Gobierno suba el sueldo a los funcionarios y pensionistas, "para ganarse el voto", cuando tenían que haberse volcado con reforzar la sanidad.

Cabezón ha estimado que un 30 por ciento de los establecimientos hosteleros se pueden plantear seriamente el cierre definitivo.