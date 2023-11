La hostelería analiza su situación

Miércoles, 15 Noviembre 2023 08:41

La consultora The Talent Point Group ha retratado al sector hostelero en Soria en el informe "Mejora de la gestión de las personas e imagen del sector para una mayor atracción y fidelización de los empleados del sector de la hostelería en Soria".

La hostelería está en crisis en Soria, en el que coinciden desde la falta de empleados, debido fundamentalmente a su desmotivación por los salarios bajos y los horarios complicados.

Para solucionar este problema, el informe encargado por la Asociación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) apunta a cambiar la forma de gestión del personal, que tiene que ser el centro de los establecimentos.

En Soria además se ha constatado a la falta de relevo generacional.

El informe señala que uno de los principales problemas del sector es que no ofrece buenos salarios, siendo uno de los más bajos, sólo por delante del de servicios domésticos.

A ello se añade los malos horarios, lo que complica hasta el extremo la deseada conciliación laboral y familiar.

El CEO de The Talent Point Group, César Ruiz, ha resaltado que es imprescindible un cambio de hábitos sociales, y para ello es necesario cambiar las políticas salariales, pagando con incentivos y premiando la profesionalidad y la productividad.

Dentro del sector Hostelería, el número de empleados/autónomos supera las 3.300 personas, lo que representa un 7 por ciento sobre la población activa.

Durante el 2022 se produjo un aumento de casi el 50 por ciento de los turistas que visitaron la provincia de Soria superando la barrera de los 430.000.

Este incremento ha supuesto un importante impulso a las cifras de gasto turístico. El Boletín de Coyuntura Turística refleja un incremento por encima del 17 por ciento hasta superar los 170 millones de euros.

Se ha registrado 45 millones de euros en gasto de restaurantes y 41,89 millones de euros en pernoctaciones.

Uno de los principales problemas del sector tanto a nivel nacional como en Soria es elaAbsentismo, no sólo desde el punto de vista de costes para el empresario, sino de reducción de la productividad y de la escasa capacidad para hacer frente al mismo sin que se vea mermado el servicio: según ha apuntado un empresario en el informe de Aon “cuando tengo alguna baja del personal soy incapaz de cubrir la ausencia pues no encuentro gente y ha habido ocasiones en que he tenido que cerrar hasta la vuelta del personal de baja”.

DEBILIDADES

- Sector con poco atractivo

- Negocios generalmente antiguos

- Escasa oferta formativa

- Baja automatización y digitalización

- Escasas estrategias de marketing

- Personal envejecido

- Oferta poco variada

- Salarios bajos

- Horarios malos

FORTALEZAS

- Muchos locales en propiedad (negocios antiguos)

- Oferta muy reconocible (ESTRELLAS: Almuerzos, torreznos, setas y trufas)

- Clientela fiel

- Asociación activa

- Gran variedad de eventos anuales

AMENAZAS

- Escasez de personal

- Población envejecida

- Encarecimiento de los productos: inflación

- Cambios negativos en la legislación laboral y fiscal

- Cambio de hábitos de consumo

- Ofertas externas muy atractivas

OPORTUNIDADES

- Fácil acceso a la automatización y digitalización con planes de apoyo

- Aumento de turistas

- Nuevos gustos y modas (cocina internacional, KM0,cocina más sana y saludable, vegana…)

- Productos sorianos con prestigio o reconocimiento externo, (Ribera del Duero, Torrezno, Trufa de Soria, setas….)