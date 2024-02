Juana Largo publica "Dionisio On"

Domingo, 04 Febrero 2024 08:15

Juana Largo ha publicado una nueva novela, titulada "Dionio On", y en la que el protagonista es un joven al que se adjudica una cierta enfermedad de la psique, pero tiene respuestas de adulto prudente y sensible, en su viaje a un destino en el cual se da en encuentro con otra joven marginada con la cual encontrará el amor.

En el viaje, la hermana del protagonista desempeña un papel de amor y de cuidado del hermano, al escaparse el joven Dionisio, en una noche de principios de primavera, hacia el riesgo fuera del acogimiento fraternal, desde su casa residencial hacia la incerteza y peligro de la ciudad para el chico.

No hay más que ver lo delicado de la situación entre los hermanos para que se muestre toda la delicadeza de unos seres especiales, acompañados por una lista de otros personajes que afloran al paso y que participan en la acción del relato, desde una periodista hasta un gasolinero, etc…

La novela trata este aspecto emocional del vínculo del amor fraternal y de las relaciones humanas y humanitarias de personajes que salen al paso, incluidos los personajes de las ficciones, como, por ejemplo, la del Far-West, o una cantante, que acompañan en su camino al fugado. Los contrastes son evidentes, de tal modo que cada personaje tiene su autonomía, llegando todo ello a un fin inesperado, (dado que no tiene por qué ser todo en la vida “determinista” o “behaviorista”), en el cual se salva todo.

La novela fue concluida en su composición en el 23 de abril de 2022, curiosamente el Día del Libro.

La edición de la obra, ante el panorama adverso editorial imperante en el país, ha sido auto-editada y sufragados sus costes, sin ningún tipo de ayuda institucional ni de editores.

Están enmarcadas las escenas en tiempos del Covid-19.

Pero el mensaje trasciende estos aspectos para mostrarnos a los lectores un tipo de humanidad y de sensibilidad que supera toda esfera determinada o determinante.

Una anécdota: El pasado mes de agosto, en la Feria del Libro de Soria, en Expoesía, una señora procedente de un país latino americano, le preguntó a la autora que vendía sus libros en la Dehesa, por qué, al no ser mediocre el libro que por entonces le ofrecía, “Martina Garagua”, no lo ponían en las escuelas para lectura, a lo cual la persona que vendía sus libros, repuso que “porque no querían”.

Ahora se expone al público el último libro, teniendo en cuenta que no hace falta salir por la televisión para escribir un libro y ofrecerlo a ese público que no se deja llevar por una cultura mediática en la cual muchas veces se denigra a las personas.