Informe de ICOMOS sobre el Cerro de los Moros

Jueves, 08 Abril 2021 20:52

ICOMOS-España ha emitido este jueves un informe sobre la modificación urbanística en el Cerro de los Moros, de Soria, paraje natural cantado por los poetas y donde se contempla la construcción de 1.300 viviendas, en el que resalta que no se ajusta a los valores paisajísticos y culturales del lugar.



"Nuestra consideración, hoy en día, es que esta ampliación urbana contemplada en 2006, no se ajusta a los valores de un lugar tan sensible de la ciudad de Soria y que está, asimismo, incluido entre los protegidos a nivel europeo, formando parte de la Red Natura 2000", se puede leer en el informe.

ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) es una organización internacional no gubernamental asociada con la UNESCO, dedicada a la promoción de la teoría, la metodología y la tecnología aplicada a la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio cultural.

Para esta asociación, es inadecuada la clasificación como urbanizables del Cerro de los Moros al no haberse tenido en cuenta de manera precisa los impactos ambientales y sobre el patrimonio heredado que esta clasificación comportaba en su momento.

Además el informe recomienda la posible valoración del Cerro de los Moros como sitio histórico BIC.

En cuanto a los derechos adquiridos por los propietarios de los terrenos en el planeamiento urbanístico vigente en Soria, ICOMOS ha recomendado que se estudien las fórmulas adecuadas para limitar el crecimiento urbano a la zona que discurre entre las calles Rumba y Marcelino Camacho con un posible equipamiento local junto al cementerio.

Como alternativa a este planteamiento, señala revisar el PGOU de modo que un incremento sustancial de los Sistemas Generales de espacios libres en los cerros sea asumido por todos los sectores de suelo urbanizable que no se hayan desarrollado según el programa previsto por el Plan General.

El pasado 28 de octubre ICOMOS-España recibió una comunicación acerca de la tramitación de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Soria en el Sector SUR D-4, denominado Cerro de los Moros, que se trata de un suelo urbanizable residencial en un lugar de alta significación paisajística y cultural, que abarca la margen derecha del río Duero frente a la ermita de San Saturio.

La denuncia se acompañó de un escrito que suscribieron más de 200 personas, entre ellas, reconocidas firmas del mundo de la cultura, que destacaron el valor paisajístico de este lugar, cuya belleza fue cantada en versos de la más grande literatura en lengua castellana, de poetas como Antonio Machado, Gerardo Diego o Gustavo Adolfo Bécquer.