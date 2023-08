El tren Madrid-Soria deja tirados a viajeros

Miércoles, 23 Agosto 2023 23:08

El tren Madrid-Soria ha sufrido una nueva incidencia y no ha realizado el viaje de esta tarde.

Un usuario que estaba esperando en la estación madrileña de Chamartín para viajar a Soria, ha denunciado en las redes sociales la nueva incidencia que sufre el transporte ferroviariario.

"El tren con destino a Soria cuya salida estaba prevista para las 19:00 horas no sale; la reliquia sobre railes tiene problemas en los frenos", ha señalado.

Además ha asegurado a los representantes políticos del PSOE si van a volver a repetir que han invertido 80 millones en la mejora de la línea "o es que somos unos victimistas".

Para el usuario, la nueva incidencia es fruto de seguir funcionando con máquinas diesel obsoletas y no electificar la línea.

"Un éxito", ha ironizado.

"Hoy no has pillado a Luis Rey y Javier Antón de parranda por Madrid, así que no saldrán en los medios diciendo las chorradas de siempre de que el tren es una prioridad y blablablaaaa", ha espetado otro.