Cuenta atrás para derribo de cocherones

Miércoles, 12 Enero 2022 07:28

El proyecto para convertir en viviendas y nuevos espacios públicos las traseras de la Audiencia sigue su cuenta atrás, con la retirada de autobuses que en su día marcaron la vida cotidiana de Soria.

Los propietarios del autobus han decidido trasladar el vehículo a Zaragoza para su restauración y evitar que un trozo de la historia reciente de Soria se pierda.

Los antiguos cocheras de Gonzalo Ruiz, reconocidas como parte del patrimonio arquitectónico, serán demolidos, una vez se aprueba su correspondiente proyecto.

El proyecto de ampliación del Palacio de la Audiencia partió de un proyecto menor, presentado en la legislatura 2003-2007, y que, posteriormente acabó planteándose como una ampliación a gran escala, comprometiendo también los espacios conocidos como Cocherones de Gonzalo Ruiz y la casa-palacio de los Beteta, según ha expuesto la asociación Soria Patrimonio.

El Ayuntamiento de Soria convocó para ello un concurso de ideas de ordenación de la manzana en que se enclava el Palacio de la Audiencia.

La propuesta, además de integrar la propia ampliación sobre los solares que ya eran propiedad del Ayuntamiento, debía ordenar un ámbito urbano integrado por diferentes edificios: Centro de Congresos-Auditorio, Hotel, oficinas de la Junta de Castilla y León, locales comerciales y garaje bajo rasante. Este concurso fue ganado por Luis Suárez Mansilla y Asier Santas Torres.

Pese a la posibilidad de mantener los cocherones, planteada por el propio Ayuntamiento en el concurso, se apostó por hacer tabula rasa.

El proyecto eliminaba estas edificaciones y afectaba de lleno al Palacio de los Beteta ya que suponía la eliminación de partes históricas del edificio del siglo XVI y toda la cerca del siglo XV, conservándose únicamente la torre y un arco protegido de la calle Betetas.

La titularidad privada de los terrenos colindantes fue una de las cuestiones que retrasaron el examen de las alegaciones de la norma urbanística del Casco Histórico (el PERIPECH).

La Comisión de Urbanismo descartó finalmente la redacción procedente de la anterior legislatura, que señalaba como dotacional toda la manzana y reconoció el uso residencial que había perdido en la aprobación inicial de 2007.

De esta manera, los bloques previstos como hotel y edificio de oficinas en el concurso de ideas pasaron a bloque residenciales, conservando el mismo volumen proyectado

En el año 2015 se aprobó definitivamente el estudio de detalle SE SU-NC CH-1 “Palacio de la Audiencia” a iniciativa de la propiedad de la manzana.

Aunque se partió de las directrices generales que marcaba el concurso de ideas y las modificaciones introducidas por el PERIPECH respecto a la tipología de los bloques previstos como hotel y oficinas, el nuevo estudio de detalle trajo consigo un empobrecimiento del proyecto y de la calidad arquitectónica que además de mantener la afección sobre el patrimonio existente, agravaba aún más si cabe el impacto sobre el casco histórico de la ciudad.

El cambio de uso a residencial, supuso la ampliación de las alturas en dos y tres pisos en los volúmenes reconvertidos a viviendas para cumplir con la edificabilidad, generando un impacto no sólo en los monumentos cercanos y la Plaza Mayor sino en la ladera del Castillo y en el perfil de la ciudad.

Además de los derribos propuestos en el palacio, se proponía un completo adosamiento de las nuevas edificaciones de la calle Sorovega a la torre, único elemento conservado junto a un arco almenado de la cerca del siglo XV situado en la calle Betetas-

En 2018, se aprobó la Modificación Puntual Nº26, en la que se indica la posibilidad de cambiar la Ordenación Detallada y por otro redefinir los Sistemas Generales establecidos por el Estudio de Detalle del sector SE SUNC CH1-PERIPECH, Palacio de la Audiencia, en la que se elimina gran parte de la superficie destinada a Sistema General –Equipamiento Socio-Cultural, quedando definido en su lugar otro edificio privado residencial.

En 26 de septiembre de 2019, el pleno del Ayuntamiento de Soria aprobó una nueva exposición pública de la Modificación Puntual Nº26 al asumir íntegramente los dos informes emitidos por la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León.

Esta nueva modificación califica al sector como área de regeneración urbana, cuyo objetivo principal es la fijación de población en espacios urbanos, permitiendo así eximir a la superficie urbana no consolidada de cumplir con las obligaciones relativas a los sistemas generales y a la conexión del sector con los mismos, dando carpetazo final a la posibilidad de desarrollar una superficie de equipamiento a favor de un desarrollo residencial privado.

Esta modificación plantea una modificación sustancial del estudio de detalle con el fin de reducir el impacto de las edificaciones sobre los monumentos adyacentes y la ladera del Castillo.

Pérdidas

Pese al mantenimiento de los cuerpos principales del Palacio de los Beteta, se mantiene la desaparición de la cerca original almenada del siglo XV que rodeaba la casa fuerte y se sigue sin reflexionar sobre el valor de los Cocherones de Gonzalo Ruiz, uno de los pocos ejemplos de patrimonio industrial que queda en la ciudad y que son obra el arquitecto Ramón Martiarena.

Además, estos edificios están inventariados por la fundación DOCOMOMO ibérico de arquitectura moderna.

Para Soria Patrimonio, en un espacio tan delicado como la Plaza Mayor se debe buscar un proyecto global y equilibrado que resuelva correctamente el impacto visual urbano y que sea respetuoso con el patrimonio.

"No se puede caer de nuevo en una macro-operación anodina sobredimensionada sin ningún tipo de interés y que no aporta nada a la ciudad, ni social, ni culturalmente. Si el desarrollo del sector únicamente pasa por la construcción de viviendas en torno a una plaza y la negación de la preexistencia, quizá no estemos ante el modelo correcto de desarrollo", concluye.