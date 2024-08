CSIF denuncia el “posible cierre técnico” del Servicio de Empleo de Soria

Martes, 06 Agosto 2024 12:24

CSIF ha reclamado hoy para la oficina de Soria del Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León (ECyL) la contratación de 11 empleados más, para solucionar la falta de personal y evitar el “posible cierre técnico veraniego.

Este servicio cuenta con una plantilla de 19 puestos, pero sólo 8 están ocupados, es decir, el 42 por ciento están vacantes.

“Es inconcebible e imposible” que estos 8 trabajadores puedan hacerse cargo de la oficina, cuando -además- tienen que disfrutar de las vacaciones de verano, para atender diversas áreas encuadradas en empleo, intermediación y orientación laboral.

Entre otras labores, están la inscripción de demandantes de empleo o gestión y tramitación de las ofertas de trabajo.

También, la prestación de servicios de información y orientación laboral; la prospección del mercado laboral para ampliar las posibilidades de empleo de los demandantes desempleados; y diversas actuaciones administrativas relacionadas con los contratos, prórrogas o finalización.

Así lo ha explicado el responsable del sector de Administración General de la Junta en CSIF Soria, Mariano Prieto, que ha insistido en que la situación “es insostenible e inasumible, porque nunca antes se ha estado llevando la gestión de toda la oficina de Soria del ECyL con tan poco personal y sin sustituciones temporales en verano. “Si en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre coge las vacaciones el 30 por ciento de la plantilla, no es posible que tres o cuatro personas asuman todo el trabajo, sin más personal temporal o interino, y en un periodo estival en el que hay más población en Soria”, afirma. Además, “en julio se cesó a una técnica interina que no ha sido repuesta”. Curiosamente, ahora existentes once plazas vacantes en la oficina: tres de técnico superior, tres de técnico medio, una de técnico, dos de administrativo y dos de auxiliar.

“La presión psicológica y el estrés se están agravando entre los empleados, y se incrementan las bajas laborales. El absentismo está creciendo en estas semanas, y desde CSIF denunciamos la pasividad del ECyL y de la Delegación Territorial de Soria”, ha resaltado Prieto. “

Es el momento de remangarse y tirarse a la piscina para cubrir Soria y su provincia con los empleados públicos necesarios en la administración de la Junta, que son muchos más de los que van quedando, y la Oficina del Servicio Público de Empleo es un ejemplo de la carencia de personal y de que no se cubre la plantilla existente”, ha insistido.