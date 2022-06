Cs critica ausencia socialista en manifiesto de fiscalidad

Miércoles, 22 Junio 2022 13:02

Ciudadanos ha criticado que nadie del PSOE asistiera ayer martes 21 a la firma del “Manifiesto por la Fiscalidad Diferenciada de Soria, Cuenca y Teruel” apoyado por 80 colectivos, agentes sociales , económicos y políticos de nuestra provincia.

"Nadie relacionado con el partido del Gobierno en Soria ha firmado el manifiesto, ni por parte del PSOE, ni diputados, ni senadores, ni procuradores, ni el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Soria, nos parece muy grave dada la situación crítica de nuestra provincia, ha denunciado Javier Alonso, responsable de Ciudadanos en Soria.

Para el responsable de Cs es vergonzoso que un partido político que presume de representar los intereses de los sorianos vaya en contra de los mismos.

"Está claro que el Gobierno de España está dando largas porque no quiere aplicar las ayudas al funcionamiento, tal vez presionados por sus socios de gobierno o por alguna comunidad, pero que el PSOE de Soria no de su apoyo está fuera de toda ética política", ha manifestado.

El coordinador de la formación naranja ha destacado en un comunicado que estas ayudas las autorizó la Comisión Europea en abril de 2021, gracias entre otros a la eurodiputada de Ciudadanos Susana Solís que es la única española que ha formado parte del equipo negociador de REACT-EU (el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa) y de los fondos FEDER .

Ciudadanos Soria tampoco entiende porque los sindicatos UGT, CCOO y la Cámara de Comercio no asistieron a la firma y ha pedido que justifiquen su postura porque es muy grave que siendo entidades que representan a los trabajadores y a los pequeños empresarios sorianos no apoyaran el manifiesto.

Alonso también ha criticado la postura de los representantes de Podemos en Soria, han firmado el documento con reticencias.

Piden discriminar las zonas de la provincia en función de la despoblación.

"Parece que no conocen esta provincia ni la situación crítica de Soria, si encima de no llegar o llegar tarde las ayudas no las revertimos a toda la población Soriana mal vamos a apostar por los territorios despoblados", ha lamentado.

Alonso ha asegurado que estas acciones tendrán repercusión en las urnas.

"El votante soriano no va a olvidar a quienes no apoyaron implantar las ayudas al funcionamiento para nuestra provincia, Cuenca y Teruel, estamos en una situación que tenemos que estar muy unidos para sacar esta provincia adelante", ha concluido el coordinador de la formación Liberal