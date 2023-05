Ciudadanos consigue que se apague pebetero

Lunes, 22 Mayo 2023 14:40

Ciudadanos ha conseguido que apaguen el pebetero de la plaza San Juan de Rabanera, de Soria, tras denunciar el despilfarro económico que suponía y la contradicción de estar quemando gas "a mansalva" en una Zona de "Burlas y Escarnios", en alusión a las bajas emisiones.

Ha bastado una denuncia pública de Ciudadanos en esta campaña electoral para que alguien haya ordenado apagar hoy mismo esta fuente de emisiones de CO2 a la atmósfera.

Es la prueba para Ciudadanos de que el silencio cómplice y la pasividad del resto de las fuerzas políticas es el sostén de las perniciosas mayorías absolutas del hasta ahora gobierno municipal socialista de la ciudad de Soria.

Si al borde de la extinción política por causas completamente ajenas a su voluntad, Ciudadanos ha demostrado y está demostrado este grado de eficacia, con el derroche de gas y de dinero, con la sentencia que sacó los colores a la contabilidad municipal, con la inminente sentencia del I.B.I., en la misma línea que la de F.O.E.S., con la denuncia de la 5ª planta indebida del sector de Pajaritos II, con su posición en el Cerro de los Moros, con la demanda contra la sospechosa licencia de Mariano Granados, con la compra extraña de parte del Palacio de Alcántara, con la denuncia del abuso de las permutas, etc, etc, ¿Qué no hará si cuenta con el apoyo de los ciudadanos sorianos durante la próxima legislatura municipal?, se pregunta.

Por eso es imprescindible la presencia de Cs en el Ayuntamiento de Soria desde 2023 a 2027, para poner coto a los desmanes, para impedir ninguna mayoría absoluta y para ser decisivos.