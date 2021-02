CARTA AL DIRECTOR/ Un paseo por el Cerro de los Moros

Diego Rodríguez le invita al alcalde de Soria dar un paseo solitario por el cerro de los Moros y comprobar con sus ojos la barbaridad que quiere cometer con la propuesta de concentrar la edificabilidad del sector en la zona oeste.

Estimado señor alcalde, escuché ayer su intervención en el pleno del Ayuntamiento y, sobre todo al final de la misma, trate de eliminar mis prejuicios o hacerlo al menos con buena disposición, no digo ingenuidad, de la que vd dice que disfruta o le aqueja, porque yo no tengo de eso, pero al menos trate de creerle y me alegre pensando que quizás tenía realmente buena disposición de negociar, de reducir realmente los daños del proyecto de edificación del cerro de los Moros. Si es así la cosa, le rogaría que diera un paseo solitario por allí (sin tener que escuchar acompañantes que le digan que total es un cerro pelado).

Le sugiero que camine de frente, desde la última rotonda asfaltada a lo largo de la llanada abierta, que, según el plano de sus objetivos negociadores que ayer nos enseñó, no se libraría de la edificación. Por favor, tienen que negociar reducir eso muchísimo más.

Esa explanada amplia, de encinas salpicadas, desde la que se divisa un horizonte inmenso de sierras azules sobre el Duero, en primavera la cubren ejercitos de flores y es zona de campeo y paseo de numerosos vecinos, deportistas, perritos, visitantes.. Al final de la llanura se yergue un pequeño altozano, también atalaya sobre el río, igualmente incluida en la zona de construcción en la parcela de sus objetivos negociadores. Corona la misma una encina orgullosa y solitaria desde dónde, a la izquierda se divisan la ermita de San Saturio y el sendero flanqueado de encinas que recorre la ladera Sur del cerro, véalo por favor.

Le sugiero que pasee a primera o última hora del día, cuándo la luz de plata de la mañana o nacarada de la tarde va encendiendo el rocío en la hierba y en las espigas blancas transparentes. Quizás se cruce con algún corzo pequeño y seguro que se da cuenta de la suerte que tenemos los sorianos de disfrutar de estos paseos y de tanta belleza delante de casa.

Señor alcalde, de verdad que los visitantes de fuera son un recurso para nuestra economía y no vienen aquí a ver palurdos comiéndose un huevo frito. Me sorprende que vd, que es inteligente, diga eso y, si es que con ello pretende atizar nuestro espíritu aldeano o acomplejado, sepa que ya no existe y que se equivoca mucho, los sorianos no somos eso, créame.

Tanto los visitantes, como los hijos de esta tierra que emigraron, y que tanto aman el lugar en que nacieron y su belleza, tienen tanto derecho a opinar como vd. y como yo, y es un poco insultante, perdone, para unos y otros, que nos caricaturice con estereotipos de película cómica de los sesenta, los sorianos palurdos y los guiris que vienen a reirse de nosotros.

Habla vd. de la necesidad de cerrar un sector de la ciudad. Perdone de nuevo, pero cerrar es lo contrario de abrir y lo que ahora están planteando, aunque lo llamen cerrar, es abrir el melón de un paraje que permanece entero e impoluto, liquidando una cuarta parte de su superficie.

Señor alcalde, es un absurdo seguir aumentando el parque de viviendas vacías de la ciudad y si encima se hace a costa de sacrificar, aunque sea un poco de nuestros paisajes, es una barbaridad descomunal.

Por favor, vds tienen recursos, no solo económicos, tienen terrenos, posibilidad de negociar edificabilidad en otros lugares, muchos recursos y opciones para parar esto.

Por último, no se entiende que descarten las ayudas constructivas y generosas que les ofrecen otros partidos para ilustrarles sobre la realidad jurídica que tenemos delante, puedo entender que quieran ser cautos, pero no tan miedosos, parece raro, esto es como querer entregar el rescate, es un símil, en lugar de acudir a la policía. El secretario y sus técnicos serán funcionarios y muy integros y competentes, pero precisamente por eso, deberían tratar de asegurar sus pasos en un asunto tan importante y también de tener un poco de humildad, para que cuando hablan de luz y taquigrafos se dejen iluminar.

Firmado: Diego Rodriguez