CARTA AL DIRECTOR / Agresión fascista en Soria

Martes, 06 Junio 2023

Los amigos y familiares de Ion, el aficionado que se encuentra ingresado grave en el hospital de Burgos tras resultar agredido en los prolegómenos del partido Numancia-Cornellá, han explicado su versión de los hechos. A su juicio, un grupo organizado de fascistas está en el origen de la agresión.

El sábado 27/5 se disputaba el partido de fútbol entre el Numancia y el Cornellà en la ciudad de Soria, equipos que se jugaban el descenso a 2ª RFEF.

Los aficionados del Cornellá acudieron a uno de los bares cercanos al estadio, frecuentado por aficionados del Numancia, y en todo momento imperó un ambiente de respeto y buen trato entre ambas aficiones.

Pasada una hora aproximadamente, sobre las 18:00 horas, irrumpió en la zona un grupo organizado de en torno a 50 fascistas encapuchados, que se abalanzaron sobre las dos aficiones, arrojando piedras y botellas de cristal, golpeando a personas heridas e indefensas en el suelo, sin importarles la presencia de familias con menores y personas mayores.

Orgullo Numantino, grupo fascista de Soria, había organizado una capea durante el día, a la que asistieron miembros de Guetto 28 (grupo fascista de Leganés), y de Ligallo (fascistas de Zaragoza), y dicha capea sirvió de base de operaciones desde la que se planificó y se ejecutó dicha agresión.

Una de las piedras arrojadas impactó en un aficionado de Donosti, que había aprovechado la ocasión para reencontrarse con un amigo de Cornellá y ver juntos el partido. Tras el impacto, quedó insconsciente, y fue trasladado al donde no se disponía de medios adecuados, teniendo que ser trasladado al hospital de Burgos.

Al contrario de lo que publicaron los medios de la ciudad, se encuentra en estado grave. La víctima tiene una fractura craneal y otra en el oído, además de diversos hematomas.

Ante estos hechos destacamos lo siguiente:

1. El ataque fascista estuvo perfectamente coordinado y organizado. A la capea de Orgullo Numantino asistieron elementos fascistas que se desplazaron desde Leganés y de Zaragoza. Fue en la capea donde se armaron y se prepararon, acudiendo a la ciudad de Soria nada más y nada menos que en autobús. Una vez llevaron a cabo su emboscada, ante la mirada de la Policía Nacional tal y como se demuestra en las fotos, se retiraron también en autobús.

2. Denunciamos el dispositivo de la Policía Nacional de Soria, absolutamente inadecuado para un evento deportivo de estas características, así como la propia actuación policial, totalmente ineficaz y negligente con la agresión. ¿Acaso no deberían haber tenido información las fuerzas y cuerpos de seguridad sobre la celebración de dicha capea y sobre el desplazamiento de grupos fascistas organizados de otras ciudades para participar en la misma? ¿Acaso no deberían haber tenido información sobre el desplazamiento en autobús de esos grupos coordinados entre sí? Si no disponían de dicha información, lo que francamente nos cuesta creer, la negligencia es evidente, y si por el contrario disponían de dicha información y dejaron actuar a los fascistas, los responsables del dispositivo policial y de la actuación son simplemente cómplices de la agresión. ¿Quién redactó la primera versión del acta policial, en la que se plantea que no hubo agresión alguna salvo la que debió sufrir un miembro de la PN por parte de los fascistas, y en la que se plantea que la persona herida accidentalmente sufría una “herida leve”? ¿Cómo es posible que la única actuación activa de la policía nacional se produzca precisamente para reprimir a quienes se defendieron legítimamente de la emboscada?

3. Denunciamos asímismo el tratamiento mediático, absolutamente vergonzoso, que calificó la agresión como una “pelea”, “contienda”, o como meros “incidentes”. No fue una pelea, fue una agresión fascista organizada y premeditada. No nos sorprende por desgracia el papel de los medios de comunicación, ya que cada vez que se producen agresiones fascistas, el patrón es exactamente el mismo. Nos vienen a la memoria Carlos Palomino, Guillem Agulló, Jimmy, y tantas otras víctimas del fascismo.

4. Salvo por estos sucesos, la afición de Soria y del Cornella dieron muestras de civismo y de respeto mutuo, valores que deberían imperar dentro y fuera de los estadios. Tras la brutal agresión, la afición soriana dio numerosas muestras de cariño y apoyo a la del Cornellá, como no podía ser de otra manera.

Fdo: Amigos y familiares de Ion