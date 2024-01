"Baluarte", restaurante más reservado en Castilla y León en TheFork

Miércoles, 24 Enero 2024 12:46

La nueva edición del TOP 100 de TheFork, la plataforma de reservas de restaurantes líder en Europa, estrena un nuevo ganador en Castilla y León: Baluarte, de Óscar García, ubicado en Soria capital, y que también se ha situado en el puesto número 9 del ranking nacional.

Con una Estrella Michelín, el chef soriano ha mostrado su compromiso total con los sabores de la gastronomía tradicional castellana y sube en el ránking 24 posiciones, con respecto a la edición anterior.

Por su parte, Castilla y León es la octava comunidad que ha conseguido registrar un mayor número de establecimientos en el ranking, con cuatro en total, repartidos entre las provincias de Ávila, con 2, y Soria y Segovia con 1, respectivamente, entre los que destacan Taberna López (43º), Sofraga Palacio (45º), y El Almacén (51º), en las mejores posiciones.

El palmarés de los 10 primeros restaurantes del TOP100 de TheFork lo completan por este orden: en primera posición, The Alchemix Gastro Cocktail Bar, en la ciudad de Barcelona (en la edición 2022 ocupó el segundo lugar); Fonda España by Martín Berasategui, situado en el Hotel España de Barcelona, en segunda posición; El Invernadero de Rodrigo de la Calle, con una Estrella MICHELIN y que alcanza la 3ª; seguido de la Casona del Judío by Sergio Bastard, en la localidad de Santander, que se ha alzado con el 4º puesto. En 5º lugar se sitúa el restaurante barcelonés TunaTeca Balfegó; y en el sexto, el valenciano La Salita, de Begoña Rodrigo, con una Estrella MICHELIN; a los que le siguen Taúlla, en Espinardo, Murcia, en el 7º ; y La Antxoeta Art Restaurant, ubicado en la ciudad de Málaga, en el 8º. Cierra la clasificación Speakeasy, en Barcelona, que se ha alzado con la 10ª posición.

Como principal novedad de esta nueva edición, los aspectos que más importancia han tenido para hacer la selección han sido la cantidad y la calidad de las opiniones de los usuarios de TheFork, así como el número de veces que han guardado a sus restaurantes en su lista de Favoritos, una métrica nueva que se ha incorporado al ranking.

Por otro lado, también se ha valorado la nota, ya que todos ellos tienen una puntuación de, al menos, un 9,4. Con este nuevo planteamiento, el TOP100 pone mucho más en valor las valoraciones de los comensales y sus experiencias positivas en los restaurantes, que es uno de los aspectos que más importancia tiene a la hora de elegir dónde comer o cenar.

Las 5 regiones con más representación en el TOP100 2023

A nivel geográfico, prácticamente todas las Comunidades Autónomas se encuentran representadas en el ranking.

Por este orden, la región de Cataluña es la que más restaurantes acumula en el listado con un total de 28, de los cuales 4 se sitúan entre los 10 primeros puestos nacionales. Otra de las que ha conseguido registrar un mayor número de reconocimientos ha sido la Comunidad de Madrid, con 20 restaurantes, 14 de ellos ubicados en la capital, entre los que destacan por su posición: In – Pulso (11º), Valhalla (23º), Yakiniku Rikyu (26º) y Marcelle Madrid (28º), entre otros.

Por su parte, Baleares es la tercera zona que concentra un mayor número de restaurantes, con un total de 12, como Maleva Mallorca (17º), El Patio de Gloria (21º), MarChica Palma (32º), Chicos del Mar (40º) o El Bandarra (44º), en Palma de Mallorca. Por otro lado, la Comunidad Valenciana es la cuarta región con más restaurantes en el TOP100, con 11 propuestas, repartidas entre las provincias de Valencia, con 6, y Alicante, con 5, con representaciones como El Xato (14º) o Lienzo* (20º), ambos con una Estrella MICHELIN y situados en Valencia; así como Demordisco (25º) o Templo (85º), en Alicante.

La quinta posición la ocupa Andalucía, que este año cuenta con 6 restaurantes en la clasificación, uno de ellos en el puesto 8 del listado nacional, como La Antxoeta Art Restaurant, en Málaga.

Le siguen en El Ejido, La Costa de José Álvarez, en la posición 22; en la ciudad de Granada, Manigua Casa de Comidas y Faralá, en los lugares 41 y 65, respectivamente; y el T22 Jerez, en Jerez de la Frontera, en el 99.