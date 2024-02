Ángel Hernández dimite de todos sus cargos políticos en PSOE

Miércoles, 07 Febrero 2024 15:15

Ángel Hernández ha dimitido de manera irrevocable de todos sus cargos públicos y orgánicos tras ser acusado ayer de varios delitos enmarcados en violencia de género. El comunicado personal íntegro se reproduce a continuación.

Comunicado de Ángel Hernández

En primer lugar, quiero recalcar que siempre he tratado de actuar con ejemplaridad en mi vida pública y privada, asumiendo la responsabilidad de los cargos que he ostentado y las instituciones a las que he representado.

Están siendo unos días muy complicados en lo personal y para evitar hacer daño al Partido Socialista Obrero Español y al proyecto que desarrolla por y para esta tierra, quiero, en segundo lugar, anunciar mi DIMISIÓN IRREVOCABLE de todos los cargos públicos y orgánicos que ostento, recalcando que la he realizado de manera inmediata en el momento en el que me ha sido posible tras ser puesto en libertad.

Renuncio, por tanto, a mi acta de procurador en las Cortes de Castilla y León y, con ello, a la Secretaría General del Grupo Parlamentario Socialista en las mismas. Renuncio asimismo a mi vocalía en la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Castilla y León.

Agradezco la ayuda y esfuerzo a todos y cada uno de mis compañeros y compañeras con quienes he compartido trabajo y desvelos por esta Comunidad. Les deseo los mayores éxitos, porque serán los de todos los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León.

En tercer lugar, quiero trasladar que he solicitado también mi BAJA como afiliado del PSOE, agradeciendo igualmente a mis compañeros y compañeras de Soria su trabajo y dedicación por hacer de esta ciudad y provincia un lugar mejor para todos y todas. Quiero recalcar que mi compromiso con Soria sigue siendo tan fuerte como el primer día, y que desde cualquier ámbito en el que la vida me lleve, seguiré trabajando por y para esta tierra.

Por último, quiero agradecer las numerosas muestras de apoyo públicas y privadas recibidas desde el día de ayer. Y agradezco el respeto de quienes tratan lo acontecido como algo limitado al ámbito estrictamente privado, que ha derivado en una causa judicial abierta para la que, igualmente, pido respeto.





Fdo: Ángel Hernández