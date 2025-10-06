2.100 alumnos comienzan el curso en los cinco colegios de Escuelas Católicas de Soria

Lunes, 06 Octubre 2025 13:42

El nuevo curso 2025-2026 arranca en Soria con 2.119 alumnos en los cinco centros de Escuelas Católicas de la provincia, lo que supone el 15 por ciento de la escolarización total, un porcentaje que se mantiene estable en los últimos años.

Estos colegios cuentan con 105 unidades educativas y 266 profesionales, entre docentes y personal de servicios, que desarrollan un proyecto educativo común basado en la innovación, la atención personalizada y los valores cristianos.

“Las familias sorianas siguen confiando en nuestros colegios porque encuentran en ellos una educación cercana, de calidad y con identidad, que acompaña al alumnado en todas sus etapas”, destacaron desde Escuelas Católicas Soria al hacer balance del inicio de curso en el Colegio Escolapias. Escuelas Católicas Soria forma parte de la red autonómica que integra 171 colegios y 97.500 alumnos en Castilla y León, lo que representa al 27 por ciento de todo el alumnado de la comunidad.

Entre las principales novedades de este año sobresale la consolidación de la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años).

En la provincia son 101 los niños y niñas matriculados en esta etapa, que se imparte de forma gratuita en varios centros de la red. Se trata de una medida que refuerza la libertad de elección de las familias, garantiza el acceso gratuito a esta etapa a todas las familias, incluidas aquellas que optan por centros concertados de nuestra red, en condiciones de igualdad y equidad; permite sostener unidades en un momento demográfico difícil; y representa una oportunidad para mejorar la calidad educativa ya que favorece ratios más bajas, una atención más individualizada y mejores condiciones para el desarrollo integral del alumnado.

Desde Escuelas Católicas Soria se ha valorado muy positivamente esta política educativa impulsada por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, y se insiste en la importancia de seguir fortaleciendo este programa hasta convertirlo en unidades plenamente concertadas, asegurando su estabilidad y sostenibilidad a largo plazo.

Junto a ello, la Formación Profesional continúa ganando peso: 1 centros de Escuelas Católicas Soria imparten esta modalidad, con 26 estudiantes matriculados en ciclos de Grado Medio. La organización insiste en la necesidad de ampliar la oferta concertada en FP, especialmente en títulos con alta demanda laboral, para dar respuesta tanto a las familias como al tejido empresarial.

La organización también reconoce el esfuerzo de la Consejería por mantener unidades concertadas, lo que favorece la estabilidad laboral de los equipos docentes y garantiza la continuidad de un modelo educativo plural y de calidad. Asimismo, se destacan avances como el refuerzo de la orientación educativa o la incorporación del profesorado de la concertada a la Carrera Profesional Docente.

Sin embargo, recuerdan que todavía quedan cuestiones pendientes por resolver para asegurar la calidad educativa en Castilla y León y una verdadera equidad entre redes: el incremento de la partida de Otros Gastos, la concertación del Bachillerato, la necesaria ampliación de la oferta de Formación Profesional concertada -especialmente en ciclos con alta demanda y alto índice de inserción laboral-, la ampliación del programa de gratuidad en Infantil a nuevos centros de Escuelas Católicas, la flexibilidad en el establecimiento del horario lectivo en los centros o el incremento de la dotación horaria en los centros de FP para hacer frente a las nuevas necesidades de estos estudios.

Escuelas Católicas Soria defiende un modelo educativo que une, no divide, e insiste en la necesidad de alcanzar un pacto educativo estable que mantenga a la educación al margen de la confrontación política.

“El modelo de Castilla y León demuestra que la colaboración entre redes pública y concertada es la mejor garantía para una educación de calidad al servicio de las familias y del bien común”, han apuntado desde la organización.

Al mismo tiempo, agradeció el esfuerzo de los docentes y equipos directivos que, con su vocación y profesionalidad, hacen que la educación católica concertada de Castilla y León mantenga un alto prestigio en el ámbito educativo.

La escuela católica sigue apostando este curso por una educación que integra innovación y valores, adaptada a los retos de hoy: desde la inteligencia artificial y la tecnología educativa hasta el cambio climático.

Los centros de Escuelas Católicas seguirán así trabajando para promover entornos más seguros, más inclusivos y emocionalmente saludables, y rechazan enfoques simplistas en el uso de la tecnología. En su lugar, abogan por una gestión equilibrada, pedagógica y adaptada a cada etapa, que contribuya al desarrollo integral de la persona, sin necesidad de recurrir a prohibiciones generalizadas que no responden a evidencias educativas.