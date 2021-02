Campaña para denunciar agotamiento de personal sanitario

Comisiones Obreras de Castilla y León (FSS-CCOO CyL) ha iniciado una campaña para exigir a la Gerencia Regional de Salud (GRS) y a los gestores de las residencias que trabajan en el ámbito sociosanitario de esta Comunidad, que adopten medidas de inmediato ante el elevado grado de agotamiento de las personas trabajadoras del sector sociosanitario debido a la pandemia sanitaria provocada por la Covid-19.

Además de insistir en la denuncia pública, el objetivo que se persigue con ella es que la Gerencia aplique las medidas de obligado cumplimiento para aliviar una fatiga que sufren estos colectivos agravada por esta tercera ola y la aplicación del “Decretazo” del Gobierno de Mañueco.

Además, desde CCOO pretenden visibilizar la fatiga y la situación de las y los profesionales de la Sanidad y las residencias concertadas y privadas de este territorio, para avanzar no sólo en el reconocimiento de su labor, sino en la mejora de sus condiciones laborales y de salud.

"Fatiga física y mental, que no se ha atendido por muchos empresarios. Además de la fragilidad y la precariedad que ya existía en el sector antes de la llegada del coronavirus, la mayoría de estas empresas no han realizado las evaluaciones de riesgos psicosociales y no han aplicado los planes de contingencia, o no lo han hecho correctamente. Estos planes son requerimiento imprescindible del Plan de Respuesta Temprana (PRT) que publicó en julio de 2020 el propio Ministerio de sanidad, previo acuerdo con las comunidades autónomas (CCAA), para abordar la segunda ola de la pandemia en unas mejores condiciones", ha señalado.

En cuanto al personal de SACYL, son varias las herramientas que puede aplicar para evitar los riesgos derivados de la fatiga originada por la pandemia

En primer lugar, en el Plan de Respuesta Temprana, aprobado el 13 de julio de 2020, por 17 CCAA en El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se exigían actuaciones para evitar el agotamiento existente entre los trabajadores y las trabajadoras. Tales como el dimensionamiento de las plantillas en Atención Primaria, de todas las profesiones sanitarias y no sanitarias, garantizar sustituciones, seguimiento y gestión del absentismo, un plan para evitar el agotamiento, apoyo psicológico y distribución equitativa de la carga de trabajo. En la Ateción Hospitalaria la identificación de puntos clave (triaje, urgencias, UCI, laboratorio…) y establecer criterios, responsable y procedimientos para dar apoyo con recursos adicionales.

También contempla un plan de continuidad de la actividad ante posibles bajas del personal, con procedimientos ordinarios y extraordinarios de contratación del personal (bolsas de empleo, ECYL, Colegios profesionales, voluntarios…)

Evaluaciones de riesgos psicosociales y demandas en los juzgados

En segundo lugar, las evaluaciones de riesgos Psicosociales, que son de obligado cumplimiento. Tienen como objetivo evaluar los factores de riesgo psicosocial que pueden afectar la salud de los trabajadores; y de esta forma generar acciones para prevenir o disminuir dicho riesgo.

Los riesgos psicosociales pueden producir resultados psicológicos, físicos y sociales negativos, como el estrés laboral, el agotamiento o la depresión. La fatiga física y mental se ha superado, por las condiciones laborales que se han impuesto e improvisado desde la Dirección de Profesionales.

En este sentido, el pasado mes de diciembre, la Federación de Sanidad de CCOO realizó a nivel regional una recopilación de documentación preventiva que puso de manifiesto la carencia de dichas evaluaciones de riesgos psicosociales. En toda la GRS sólo se han realizado apenas un 1% del total.

Resaltar las demandas que ha hecho CCOO, sobre la dotación adecuada de los RRHH de los Servicios de Prevención, que permita acometer las funciones que deben ejercer, para el cumplimiento de la normativa en materia de protección de la salud de las y los trabajadores.

Después de una primera ola caótica y sin equipos de protección, una segunda sin adoptar las medidas requeridas y una tercera con pocos recursos y muy cansados, no podíamos quedarnos de brazos cruzados y, siguiendo las instrucciones del TSJ, hemos presentado las demandas en los juzgados provinciales, con el fin de exigir que se cumpla la normativa en materia de PRL.

Desde el primer estadio de la pandemia, detectamos los efectos de la carga física y emocional de las compañeras y compañeros, sobre todo de primera línea y desde CCOO pusimos en funcionamiento un gabinete psicológico, que ha atendido situaciones que demostrarían los efectos emocionales negativos y que derivan o podrían derivar en enfermedad.

Además, es imprescindible recuperar los derechos arrebatados, tanto en retribuciones, como en jornada.

Lejos de lo anterior, Con la publicación el pasado 14 de noviembre del Decreto 2/2020 del presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan las prestaciones personales obligatorias sobre los recursos humanos en el ámbito del Sistema de Salud de Castilla y León, se empeoran aún más las condiciones laborales.

"El silencio de las y los profesionales tanto de Sanidad como de las residencias de mayores, ocupados y preocupados en resolver el drama humano de la pandemia, les sirve a los gestores para imponerles toda la carga, pasando por encima de normas, derechos laborales e incluso de la vocación y la dignidad profesional", ha denunciado.

Encuesta entre el personal para que aflore la realidad en tiempos de pandemia

Esta campaña pretende hacer visible, la fatiga de los trabajadores sanitarios, pero también medible. Por ello Comisiones Obreras realizará una encuesta, que sea capaz de emerger los efectos de estas condiciones tan duras en las y los profesionales (también la afectación a sus familias y entornos).

Es necesario según el sindicato llegar al 65% o 70% de las plantillas, para tener un resultado más completo. Los resultados deben servir para corregir y compensar estas agresiones no merecidas y que se asuman responsabilidades políticas y/o técnicas.